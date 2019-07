Creare all’aperto un angolo di vacanza

Possiamo allungare questa estate già inoltrata che ci ha, di fatto, derubati di un mese intero di belle serate? Dobbiamo!

Ecco alcuni spunti facilmente realizzabili per sognare di essere già in vacanza e goderci completamente la nostra cara casetta.

La prima idea è prendere l’abitudine, anche in mezzo alla settimana, di cenare in terrazzo o in giardino, magari ordinando la cena a domicilio o prevedendo il giorno prima un menù fresco e veloce da realizzare come un pinzimonio, pasta o riso freddi, involtini di qualche genere, avanzi della sera prima.

Un must sono le luminarie, lucine o lampadine in serie su filo da appendere, appoggiare, attorcigliare, sagomare a proprio gusto, inserire in vasi di vetro per illuminare la tavola. Si trovano a Led, con la spina o portatili alimentate a batteria dai voltaggi e colori disparati anche a celle solari che accumulano di giorno l’energia necessaria.

Le candele, in primis quelle alla citronella, utili per allontanare gli insetti, possono illuminare il vialetto, la tavola apparecchiata, inserite nelle lanterne appoggiate su muretti, messe in un angolo insieme a dei grandi cuscinoni dove si potrà bere “l’ultimo”.

Acquistare tappeti da esterno sui quali poggiare le sedute, cuscini, lanterne e coprire quel pavimento agè che vorreste tanto cambiare.

Trovare l’angolo per l’amaca o non avendolo investire su un ampio materasso gonfiabile da campeggio, munito di pompa interna (utilissimo anche per ospitare durante tutto l’anno qualche amico all’ultimo minuto), posizionarlo sul pavimento, o sul tappeto sopra l’erba, coprirlo con teli/lenzuola di lino abbondanti e un numero a piacere di cuscini… i più fortunati potranno abbracciare la persona amata, vedere le lucciole o, nuvole permettendo, aspettare l’imbrunire per ammirare le stelle e scorgere quella cadente.