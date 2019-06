Croce Rossa e Despar, i dati della raccolta solidale

Sabato 4 maggio si è svolta la raccolta alimentare organizzata dalla Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione di Aspiag e 40 punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar presenti su tutto il territorio regionale a favore di migliaia di persone che accedono alle sedi dello Sportello Sociale dei Comitati della Croce Rossa Italiana.

La raccolta è stata organizzata e pianificata nei suoi aspetti tecnici dall'Area Sociale della CRI Friuli Venezia Giulia e dai referenti dei singoli Comitati, in stretto collaborazione con i punti vendita e altre Associazioni di Volontariato, rinforzando così il lavoro di rete che risulta fondamentale nel contrasto alle forme di emarginazione e povertà presenti nelle nostre realtà. Durante il 2018 la Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, attraverso 20 sportelli, ha fornito alimenti a 15.202 assistiti.

Ogni Comitato CRI ha proposto una lista di alimenti da acquistare in base alle reali necessità dell'utenza che si rivolge allo Sportello Sociale al fine di evitare ogni tipo di spreco alimentare e rispondere in maniera mirata alla richiesta di ognuno, considerando fasce di età, consuetudini alimentari e norme dietetiche.

Il Comitato di Palmanova ha visto impegnati 30 dei suoi Volontari distribuiti in 5 punti vendita tra Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Bagnaria Arsa e Grado, che, coadiuvati nella raccolta e nell'inscatolamento dei viveri raccolti dalle Associazioni degli Alpini (Sezione di Palmanova e Udine) e dell'Auser bassa Friulana, hanno accolto per l'intera giornata le generose donazioni di chi ha scelto di aderire all'iniziativa.

In totale in questo territorio sono stati raccolti 342 colli di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e per l’infanzia, più precisamente 4.430,985 chili di viveri, che saranno distribuiti tramite pacchi spesa mensili o bimestrali alle 760 persone che accedono allo Sportello Sociale del Comitato della Croce Rossa di Palmanova e che risiedono nei 24 Comuni del mandamento.

"La risposta della popolazione", commentano dalla Cri di Palmanova, "è stata stupefacente e generosa e ha portato alla luce quanto le persone dimostrino una grande sensibilità nei confronti dei più vulnerabili, di chi in questo momento si trova a dover affrontare difficoltà importanti, sintomo della grande fiducia che viene ancora riposta nelle associazioni di Volontariato e nella Croce Rossa. Ringraziamo tutte le persone che hanno aderito al progetto aiutandoci a raggiungere questo importante obiettivo di solidarietà e umanità condivisa".