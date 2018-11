Da Atrio è già Natale

Un’avvolgente e calda atmosfera ricca di suggestioni natalizie, con gli sfavillanti addobbi, il grande abete decorato e i colorati mercatini della più pura tradizione austriaca Addobbi natalizi e un grande albero secondo la tradizione accolgono i visitatori nel periodo delle festività natalizie da Atrio, lo shopping center più grande della Carinzia, alle porte di Villach, meta di molti clienti del Friuli Venezia Giulia.

Gli oltre novanta negozi del centro e le bancarelle allestite per tutto l’Avvento sono davvero l’ideale per scovare idee regalo non solo nel segno della tipicità, ma anche dei grandi brand internazionali. Atrio, inoltre, offre numerosi servizi, tra i quali quello per impacchettare i tuoi doni da mettere sotto l'albero, dal 3 dicembre fino al 24 dicembre, al piano terra.

Corone dell'Avvento e stelle natalizie per soddisfare tutti i gusti in fatto di decorazioni saranno in vendita nella Gärtnerei Kölzer fino al 22 dicembre 2018 e al secondo piano ci sarà lo stand per l’acquisto degli Zehnner (i buoni di Atrio), e venerdì e il sabato ci sarà anche la possibilità di averli confezionati, pronti da regalare.

Numerosi gli eventi in calendario nel periodo delle feste: il 1° dicembre, dalle 13 alle 14, la celebre food blogger cookingCatrin sarà da Atrio per tenere un laboratorio di biscotti tipici; il 5 dicembre, passaggio di San Nicolò carico di regali con i piccoli Krampus, un appuntamento molto atteso dai più piccoli; il 17 dicembre, fuochi d’artificio e, dal 27 al 31 dicembre, l’originale mercatino di Capodanno, con molte sorprese, dai gioielli ai prodotti in legno e alle candele, ma anche i portafortuna per l’anno nuovo. A disposizione tante opportunità, a misura di famiglia e a portata di tutte le tasche, come il rinnovato Planet Lollipop, regno dei giochi dove lasciare i bambini in mani sicure durante lo shopping. Atrio è aperto dal lunedì al venerdì (anche l’8 dicembre), dalle 9 alle 19.30 (Ipermercato Interspar dalle 8 alle 20), e il sabato dalle 9 alle 18 (Interspar dalle 8 alle 18).