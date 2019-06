“Dalla Resistenza alla libertà dei diritti: la Costituzione italiana” è il titolo dell'incontro che l'Anpi di Udine organizza per venerdì 7 giungo, alle 18, nella sala eventi dell'ex caserma Osoppo, in via Brigata Re 29. La proiezione di una serie di brani cinematografici, montati e commentati da Benedetto Parisi, sarà intercalata da interventi di Marco Cucchini, docente dell'Università di Udine, in rapporto dinamico con il pubblico, per evidenziare il legame storico tra la Resistenza e la nascita della nostra carta costituzionale suscitando la consapevolezza della funzione unificante dei valori che la connotano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.