Davide Monticolo Cavaliere della Repubblica

Arriva in Friuli Venezia Giulia una delle onorificenze consegnate oggi, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ stata attribuita all’ex cestista Davide Monticolo, 45 anni, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Presidente dell’associazione “Un canestro per te Onlus”, Monticolo ha ricevuto il riconoscimento “per la sua generosa attività di sensibilizzazione e di sostegno a favore di persone con disabilità”.

L’associazione guidata da Monticolo è stata fondata da lui nel 2016 per aiutare l’amico atleta Dario che, in seguito a un incidente, aveva perso l’uso delle gambe e aveva la necessità di intraprendere un nuovo percorso di vita.

“L’Associazione – ha sottolineato il Quirinale - attraverso una squadra di pallacanestro, ha di fatto reso “operativo” un gruppo di amici per fornire un aiuto sia concreto che morale a Dario e a chi, come lui, potesse averne bisogno. Oltre a casi personali, Un Canestro per te ha anche aiutato l’associazione Brainpowers che sostiene lo sport per disabili. L’associazione è sostenuta, come testimonial, da grandi nomi della pallacanestro nazionale“.