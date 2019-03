Despar, oltre 125mila euro per le donne

Ben 125.822,55 euro in soli dodici giorni: questo il risultato della raccolta fondi “Il mondo ha bisogno delle donne”, che Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, ha attivato alle casse dei propri supermercati Despar, Eurospar e Interspar dal 23 febbraio al 6 marzo. La cifra è il frutto di 179.938 donazioni alle casse, per un valore medio di 70 centesimi l’una, a dimostrazione del fatto che basta davvero poco per fare molto. La somma è destinata a sostenere l’attività e i progetti di quattro associazioni locali che si occupano delle donne, della loro salute e dei loro diritti.

“L’obiettivo della raccolta fondi non è soltanto supportare economicamente queste realtà”, aveva dichiarato l’amministratore delegato di Aspiag Service, Paul Klotz, in fase di lancio dell’iniziativa, “ma anche e soprattutto dare visibilità al loro lavoro, e a quelle aree critiche in cui – come parte della società civile – siamo tutti chiamati a intervenire per rendere possibile una reale parità e complementarietà. E questo non perché le donne debbano essere trattate come una ‘specie protetta’, ma perché il mondo possa davvero contare sul loro pieno e libero contributo umano, professionale, creativo”.

Per la salute delle donne: “Go Red for Women”. In Friuli Venezia Giulia, 119.501 donazioni hanno generato un contributo di 57.392 euro, che sosterrà il progetto “Medicina di genere – Go Red for Women” istituito dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria nr. 5 (Friuli Occidentale). “Ringraziamo Despar che ha organizzato questa raccolta fondi e che con noi vanta una collaborazione strutturata negli anni” dichiara il Direttore Sanitario dell’Aas 5, Giuseppe Sclippa. “Ricordo, infatti, iniziative analoghe promosse per altri nostri importanti progetti come l’assistenza domiciliare pediatrica. Ringrazio quindi Despar perché mantiene questa collaborazione con l’Azienda Sanitaria 5, e ringrazio soprattutto anche tutte le persone che hanno generosamente donato a favore di questa iniziativa. La somma raccolta sarà impegnata a sostegno di proposte che strutturiamo per la Medicina di genere, in particolare nella Cardiologia. Si tratta di un altro progetto d’avanguardia dell’azienda sanitaria pordenonese, volta a personalizzare la medicina in base al genere a cui si rivolge. Nella giornata della Festa della Donna, l’importanza di tale iniziativa è ancora più rilevante”.

Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia: “Voglio ringraziare anch’io tutte le persone che hanno donato, con la generosità di sempre: è un grande segno di fiducia da parte dei nostri clienti. È una fiducia che nasce soprattutto dalla qualità dei progetti che scegliamo di supportare, come nel caso di questa e delle precedenti collaborazioni con l’Azienda Santaria nr. 5. La nostra scelta è quella d’instaurare collaborazioni con realtà che ci consentano di restituire valore al territorio in cui siamo radicati da quasi sessant’anni: è il nostro modo di esercitare la responsabilità sociale d’impresa. Un ringraziamento particolare va alle nostre colleghe e ai nostri colleghi nei punti vendita, per l’impegno con cui si sono fatti promotori di questa iniziativa”.