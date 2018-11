Despar al fianco di Aism e delle persone con Sclerosi Multipla

La tradizionale operazione natalizia di Despar “Sostieni la Ricerca, Regala la Speranza” incrocia quest’anno un importante anniversario: i cinquant’anni di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fondata nel 1968 e da allora impegnata a rappresentare diritti e speranze delle persone con sclerosi multipla. Da metà novembre, nelle 232 filiali Despar, Eurospar e Interspar gestite da Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna), sarà in vendita a € 19,90 una cesta natalizia speciale, etichettata con lo slogan “Sostieni la ricerca, regala la Speranza”; al suo interno ben 10 prodotti intonati con i consumi delle feste. “Per noi di Despar si tratta di un’attività ormai tradizionale, dedicata ogni anno a una realtà del nostro territorio che si occupa di ricerca e/o di sostegno a persone in difficoltà”, spiega Fabio Donà, Direttore Marketing Despar.



“Come azienda, siamo consapevoli di avere anche un importante ruolo sociale, e siamo onorati di poterlo esercitare affiancando una realtà importante come AISM, proprio nel suo Cinquantesimo Anniversario. Ringraziamo già da ora i nostri clienti per la generosità con cui certamente accoglieranno questa nuova proposta”. “Grazie a Despar e ai suoi clienti che, pensando ad AISM e alle persone con SM, sceglieranno la cesta solidale. L’Italia è tra i primi Paesi al Mondo per il numero di persone colpite da Sclerosi Multipla; rappresentiamo una emergenza sociosanitaria – spiega la presidente nazionale di AISM Angela Martino - Non si può star fermi a guardare… AISM chiede l’aiuto di tutti, cittadini, istituzioni, aziende come Despar. Insieme possiamo impegnarci ad aumentare i fondi per i servizi alla persona, garantendo progetti concreti che possono migliorare la loro vita”.



I punti vendita Despar, Eurospar e Interspar ospiteranno durante le festività anche un’altra iniziativa benefica a vantaggio dei territori regionali: la vendita di pandori e panettoni in latte personalizzate, il cui ricavato andrà a sostenere Fondazione Città della Speranza (in Veneto), AIAS Bologna Onlus (per l’Emilia Romagna), l’Associazione Dinamici di Monfalcone (in Friuli Venezia Giulia) e Clown Family Onlus (per il Trentino Alto Adige).



AISM, la sua storia

AISM è l’unica organizzazione in Italia che interviene su tutti gli aspetti della sclerosi multipla. Lo fa con una prospettiva e una progettualità d’insieme, che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Opera dal 1968. E’ associazione di promozione sociale, ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), articolata con sezioni e attività di volontariato su tutto il territorio italiano. Da 50 anni è il punto di riferimento più autorevole e più vicino per tutte le persone con SM, i loro familiari, gli operatori sanitari e sociali, presente su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete, con 98 Sezioni provinciali, Coordinamenti regionali, più di 60 Gruppi operativi e oltre 13.000 volontari. Dal 1998 AISM è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che promuove e sostiene la ricerca per la sclerosi multipla