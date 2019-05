Django Girls fa tappa a Udine

Django Girls Italia è una community tecnologica che ha come obiettivo il women empowerment. In particolare il gruppo vuole incoraggiare le donne a sperimentare nell'ambito dello sviluppo web e lo fa attraverso dei workshop one-day-long gratuiti durante il quale le partecipanti possono entrare in contatto con gli strumenti propri della professione. In quattro anni la community ha realizzato numerose iniziative, toccando Roma, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bari, Rimini, Trento, Trieste e Salerno, coinvolgendo centinaia di donne provenienti dai più svariati background.

Con la stagione primaverile il gruppo di organizzatori ha deciso di tornare in Friuli-Venezia Giulia. Il nuovo workshop, Django Girls Udine, si terrà il 15 giugno presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine, sito in via delle Scienze 206 a Udine.

Durante il workshop le partecipanti vengono introdotte alle nozioni di base sulla programmazione web e contestualmente sperimentano come si realizza un blog. Non c’è una lezione frontale: tutto è organizzato in piccoli gruppi da 3 – 4 persone e chi prende parte al workshop inizia a scrivere codice da subito con l’aiuto del coach. Nel corso della giornata le ragazze entrano in contatto con le tecnologie Django e Python e con altri strumenti utili per implementare un'applicazione web come l'editor di codice, il repository Github, il servizio di hosting Heroku. Le partecipanti sono supportate da un tutorial che illustra dettagliatamente tutte le procedure da seguire (comincia da “come funziona internet” e procede passo passo all'introduzione di concetti più complessi).

Compito dei coach è quello di supportarle nei momenti di difficoltà, stemperando la tensione e aiutandole operativamente quando necessario. Django Girls si distingue dagli altri corsi perché non impone un ritmo. L'obiettivo del laboratorio, infatti, è quello di permettere a tutte di apprendere secondo i propri tempi e proprio per questo vengono creati i gruppi, dove ciascuna partecipante lavora in autonomia.

Django Girls Udine è un laboratorio livello base, concepito per principianti. Per partecipare all'evento, quindi, non è necessario essere in possesso di alcuna conoscenza di tipo tecnico. Il workshop è aperto anche a coloro che si sono già avvicinate allo sviluppo web e possiedono una base in questo senso. L'unica richiesta che gli organizzatori avanzano a coloro che desiderano partecipare è di portare con sé un computer portatile, dove verranno installati tutti gli strumenti necessari.

Per aderire all'evento è sufficiente compilare il form https://djangogirls.org/udine/apply indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio livello di competenze. Termine utile per aderire: 15 maggio. Il workshop avrà un numero limitato di posti, pertanto si consiglia alle interessate di compilare con attenzione tutti i campi del form.

Il progetto Django Girls Italia è sostenuto da un gruppo in espansione, fatto di nuclei volontari già attivi nelle community tecnologiche italiane, provenienti da città ed ambienti diversi ma in comunicazione tra loro, tra cui Fuzzy Brains, associazione per la promozione di eventi di alfabetizzazione digitale che organizza l'evento di Firenze e supporta il progetto a livello nazionale. Per Fuzzy Brains gli eventi Django Girls sono un punto di partenza per donne che non hanno mai provato a programmare un pagina web, ma costituiscono anche un'occasione per creare nuove community tecnologiche locali che, mettendo in contatto donne con un po' più di esperienza con altre alle prime armi, possano rendere più concreto e realizzabile l'obiettivo di aumentare il numero di donne che lavorano in tecnologia.

Il progetto è inoltre spesso sostenuto dalle università locali. Per quanto riguarda Django Girls Udine, è stato possibile realizzare l’evento grazie alla collaborazione del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine, che ha supportato l’organizzazione in diversi aspetti.

L'evento Django Girls Udine fa parte del circuito internazionale Django Girls, iniziativa no profit nata nel 2014 a Berlino, e gestita da una fondazione, che si pone l'obiettivo di coinvolgere le donne nel mondo dello sviluppo web. In poco tempo l'iniziativa ha attirato l'attenzione di molti appassionati di programmazione che hanno a loro volta costituito dei gruppi Django Girls locali. Ad oggi si contano più di 250 gruppi dislocati in 94 Stati diversi che hanno aderito all'organizzazione e che contribuiscono a diffondere il concetto di tecnologia accessibile senza distinzione di genere.