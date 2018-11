Don Ciotti al Centro Balducci di Zugliano

Incontro con don Luigi Ciotti, presidente di Libera, al Centro Balducci di Zugliano, domenica 18 novembre, alle 17. “PASSAGGIO A NORD EST- orizzonti di giustizia sociale” è il tema dell’incontro.



Per il 2019, infatti, Libera ha scelto di puntare i riflettori verso il nostro territorio. Il passaggio a Nord Est di Libera, con molte e diverse iniziative, sarà un’occasione per far emergere la bellezza e le tante realtà positive del Triveneto e per valorizzare il lavoro costante che associazioni, singoli cittadini, enti locali portano avanti facendo accrescere nell’opinione pubblica il livello di attenzione, consapevolezza e conoscenza dei fenomeni mafiosi nel Nordest.



La XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che si celebrerà il 21 marzo a Padova; l’assemblea dei familiari delle vittime innocenti di mafia che si svolgerà a Venezia; la tre giorni di Contromafiecorruzione Nordest, importante appuntamento che si terrà a Trieste; il progetto itinerante LIBERAIDEE, che toccherà il Friuli Venezia Giulia con numerose iniziative…Tutto questo vogliamo condividere con voi e pensiamo che la presenza di don Ciotti possa rendere ancora più significativo questo incontro.