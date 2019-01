Due friulane protagoniste sul piccolo schermo

Il giovedì in prima serata accendi la tv e trovi il Friuli. Grazie a due donne diverse, ma entrambe protagoniste nel mondo dei talent.

Su Canale 5 all'Isola dei Famosi le forme di Taylor Mega, la ragazza di Carlino che, a suon di follower su Instagram, è diventata famosa senza la televisione ma che al piccolo schermo ambisce per lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Su Sky Uno a MasterChef i piatti di Gloria Clama, la 40enne di Paularo che famosa non lo è mai stata, ma che cucina con il carattere e il sorriso della Carnia e non cerca follower, ma semplicemente un nuovo lavoro, una nuova vita.

Due friulane alla ribalta, con uno stile diverso e fini diversi. Elisia Todisco di Carlino è diventata Taylor Mega, ex fidanzata di tanti, anche di Briatore. Gloria è sempre stata Gloria, lavora in fabbrica come mulettista, è di Paularo, si presenta al talent col suo Mirco. La ventenne della Bassa cerca il successo con la sua bellezza provocante, seminuda sull'isola, la quarantenne della Carnia con piatti perfetti e un grembiule - quello di Mistirs prima e quello di MasterClass poi - indossato con orgoglio.

Mentre la prima rischia già l'eliminazione dal format ed è stata subito protagonista di battibecchi polemici con gli altri concorrenti e con Alessia Marcuzzi, l'altra sta diventando un po' più famosa ed entra nella cucina più ambita d'Italia quasi da favorita.

Tra le due storie non ci sono dubbi amiate di più quella di Gloria, che ha un sapore più genuino, forse.

Sulla pagina Facebook di Telefriuli alla domanda chi vi rappresenta di più è un plebiscito: Gloria, in questo caso, ha più like della regina nostrana dei social Taylor.