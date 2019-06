Duino Aurisina ringrazia il Soccorso Alpino

Il comune di Duino Aurisina nella persona del Sindaco Daniela Pallotta ha consegnato una targa di riconoscimento alla stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico per il servizio svolto costantemente sul territorio nel portare soccorso alle persone in difficoltà nei luoghi impervi.

La consegna è avvenuta durante una cerimonia dedicata il 2 giugno nel contesto della Festa della Repubblica a cui hanno preso parte anche il Prefetto, il comandante dei carabinieri di Trieste, la Guardia di Finanza e altri enti e associazioni.

Dopo l'alzabandiera - e la consegna di alcuni omaggi ad altre associazioni e della Costituzione ai giovani maggiorenni del comune - il sindaco ha omaggiato gli uomini del Soccorso Alpino di una targa commemorativa sottolineando l'importanza del servizio svolto, l'apporto dato dai tecnici in ogni giorno dell'anno e riportando alcuni dati sui soccorsi svolti. Sulla targa sono riportate le seguenti parole, tratte da una citazione dell'imprenditore e autore di bestseller statunitense Harvey B. Mackay: "Ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri resta ed è immortale".