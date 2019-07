E adesso il telefonino ci prepara anche il caffè

Tutto era nato come una battuta, qualche anno fa: “Ci manca solo che il telefonino ci prepari anche il caffè!”. Ora, ad alcuni anni di distanza dalla diffusione dei cellulari con funzioni sempre più evolute, a permettere al telefonino di darci da bere ci pensa una cover.

Si chiama Mokase ed è sviluppata da una ditta italiana. Il caffè è contenuto all’interno di una cialda usa e getta ultrasottile, progettata per garantire la conservazione del prodotto per almeno 3 mesi.

Con un apposito sistema di rottura a membrana, si incastra perfettamente al tubicino di fuoriuscita del liquido. Una volta inserita la cialda, cliccando sull’icona della tazzina dell’app Mokase si dà inizio al riscaldamento della bevanda attraverso una mini resistenza elettrica inserita nella cover. Dopo soli 8 secondi, un suono di notifica informa che il caffé è pronto e può essere versato nella tazzina.