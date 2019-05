E' friulano il campione di braccio di ferro

Porta il nome del paese in cui abita e lo onora a suon di titoli nazionali, ben 19 a oggi. Si chiama Giovanni Nimis, classe 1977, ed è una vera e propria star nel mondo del “Braccio di Ferro”, disciplina sportiva riconosciuta a livello mondiale, con tanto di regole e campionati. Il Popeye nostrano ha iniziato ad avvicinarsi a questa disciplina nel 1995 quando s'iscrisse per per gioco a una gara amatoriale organizzata in paese. Da quell'esperienza nacque così una grande passione che, con costanza, allenamenti specifici (tre a settimana) e sacrifici, ha portato il 42enne, educatore nella vita, a scalare le classifiche mondiali.

Dopo l'ultimo Campionato italiano di braccio di ferro tenutosi a Monsano, in provincia di Ancona, domenica 28 aprile, il friulano può vantare ben 19 tricolori, sommando i titoli con braccio destro e sinistro, oltre a un Italiano Assoluto (2014) e varie gare di livello internazionale vinte in Inghilterra e Svizzera.

Domenica scorsa Nimis si è riconfermato campione italiano dei cento chili con il braccio destro, vice campione con il sinistro, e vice campione assoluto con il braccio destro nella categoria Open (la sfida totale che mette in competizione i campioni delle varie categorie di peso). Tra le sue varie prestazioni ricordiamo il titolo di campione assoluto vinto nel 2014, il quinto posto del 2012 allo Zloty Tur polacco e il terzo posto, nella categoria 95 chili della gara d'elite mondiale, nel 2010 (gara che lo ha difatto inserito nella graduatoria internazionale tra i 10 migliori braccioferristi al mondo sotto i cento chili).

“Negli ultimi anni ho avuto due figli e, tra lavoro e bimbi, non ho più il tempo di allenarmi come in passato", spiega, quasi a giustificarsi, il campione. "Per questo motivo dal 2015 gareggio ogni anno solo al Campionato italiano, la gara a cui tengo di più. Finora ho continuato a difendere il titolo della mia categoria e quest'anno sono riuscito a arrivare in finale per il titolo assoluto. Intendo continuare finché potrò, ma dopo oltre due decenni di agonismo, quando mi ritirerò spero di poter passare il testimone di campione italiano a una delle nuove leve in Friuli”.

Gli eredi? “In Fvg c'è un gruppo di ragazzi che si sta allenando con impegno per scalare le classifiche italiane", conclude Nimis. "Domenica, nelle categorie senior, si sono distinti i fratelli Ferataj, di Moggio Udinese. Samir ha ottenuto un terzo posto negli 85 chili e Salih quarto nei 90. Alessio Pez di San Giorgio di Nogaro ha invece vinto la categoria esordienti dei 70 chili”.