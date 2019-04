E' meglio comprare un’auto che fare un figlio

Conviene di più fare un figlio, o comprare un’auto di ultima generazione? La domanda è paradossale, ma se ci si ferma alla parte economica, senza tenere conto di quella sentimentale, la risposta si fa interessante. Fermo restando che un figlio dura una vita, mentre un auto perde valore appena uscita dal concessionario, non c’è confronto neanche paragonando i bonus.

Il Ministero per lo sviluppo economico ha appena sciolto le riserve sulla cumulabilità degli incentivi statali e regionali per l’acquisto di auto meno impattanti sull’ambiente in termini di emissioni.



In Friuli Venezia Giulia chi acquisterà un’auto elettrica potrà vedersi riconoscere un contributo di ben 11mila euro, mentre il contributo per chi comprerà auto ibride potrebbe arrivare a 6.500 euro.

Per quanto riguarda le politiche per la famiglia, la legge di bilancio 2019 conferma, invece, il bonus bebè e il bonus asilo nido. Ma i conti non tornano. Chi ha un Isee inferiore ai 7mila euro al momento della nascita del primo figlio si vedrà riconosciuto un assegno una tantum di 1.920 euro. Chi supera i 7mila euro avrà 960 euro annui, i famosi 80 euro al mese. Il beneficio prevede un aumento del 20 per cento alla nascita del secondo figlio. E’ passato da 1.000 a 1.500 euro il bonus nido annuo per tre anni. L’aumento è dovuto alla cancellazione del bonus baby sitter.



Alle mamme lavoratrici, licenziate, disoccupate o in gestione separata, l’Inps prevede un assegno di maternità di 400 euro circa per cinque mesi.

A questi incentivi statali bisogna aggiungere quelli regionali. L’importo dell’incentivo per i minori nati o adottati negli anni 2018 e 2019 è di 1.200 euro annui per 3 anni e decorre dal mese di nascita o di adozione. Ha diritto a questo bonus chi ha un Isee pari o inferiore a 30mila euro.

Per i nuclei familiari con un unico figlio l’entità del beneficio è stabilita in base alla condizione economica (Isee pari o inferiore a 30.000 euro), al tipo di servizio frequentato e alla quantità delle ore di frequenza. Per i nuclei familiari con due o più figli minori (Isee fino a 50mila euro) l’entità del beneficio è determinata fino a un massimo di 600 euro mensile per una frequenza a tempo pieno e 300 euro per una frequenza a tempo parziale. Per quanto riguarda la Mia, la Misura attiva di sostegno al reddito, la Regione ha dovuto sospendere il sostegno, per adeguarsi alla normativa nazionale. Mia e reddito di cittadinanza, infatti, non sono cumulabili.



Senza l’aiuto di un buon commercialista o di un esperto in materia è difficile districare la matassa dei diversi bonus statali e regionali, che dovrebbero aiutare la famiglia e far tornare la voglia di avere bambini.

L’Italia dovrebbe seguire il ‘modello’ Svezia. Tenendo conto delle differenza tra i due Paesi, a partire dal numero di abitanti, il welfare svedese si caratterizza per poche e semplici misure che sono rivolte a tutta la popolazione. L’unica condizione prevista per poter richiedere il sostegno economico non è il reddito, ma l’età del figlio a carico.



Le prestazioni sono date in forma di aiuti in denaro o di agevolazioni nella fruizione di servizi pubblici (per esempio asili nido o trasporto locale), mentre non ci sono interventi dal lato della tassazione. Inoltre, sia gli importi, sia la durata dei sussidi sono generosi. Al contrario, come spiegato, il sistema italiano è frammentato in tante piccole misure di importo e durata limitati, spesso riservate solo ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o sociale.