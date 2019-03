E' primavera, è tempo di Pollice Verde

Il giardinaggio dà piacere e benessere e ancor più in primavera qualche piccola o grande pazzia per i fiori e le piante è ammessa, anzi, consigliata e raccomandata anche dalla medicina a ogni età! Perché il giardinaggio fa bene all’umore, aumenta la capacità di autostima, calma l’ansia, diminuisce il rischio di depressione… insomma, è un vero toccasana consigliato dal buon senso e oggi anche dalla scienza.

Un tempo era considerato un hobby tipico di vecchie signore, ma oggi è un’attività che ha una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza diversi con oltre il 50% degli under 34 anni che ama curare le piante in casa o all’aperto. Se siete fra quelli che impazziscono per le piante e i fiori e che riescono a trovare il tempo necessario per arricchire casa, balcone e giardino con i meravigliosi doni della natura, allora Pollice Verde è l’appuntamento da non perdere: da venerdì 5 al domenica 7 aprile in Fiera a Gorizia con ingresso libero. Attesissima e frequentatissima, la Mostra – Mercato dedicata al giardino, all’orto, al verde urbano, all’ecologia e al piacere di vivere l’aria aperta raggiunge la 15esima edizione attraendo ogni anno migliaia di visitatori dal Fvg e dalla vicina Slovenia.

Si parte venerdì 5 aprile con cento espositori italiani (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto…) e sloveni che propongono ampia scelta di rose, orchidee, camelie, ginestre, azalee, anemoni, rododendri, gerani, tradescanzie, bulbi, sementi e ortaggi, piante tintorie, piante officinali, aromatiche e succulente, piante da interno e da esterno, agrumi e piante da frutto, piante da frutto antico, piante grasse e bonsai…arredo giardino e oggettistica, attrezzatura per la cura e la manutenzione dell’orto e del giardino, ecologia…

Pollice Verde sa attrarre adulti e bambini grazie alle attività di Verde Pollicino che, con il gioco e i laboratori didattici, imparano a conoscere la natura e a rispettarla attraverso percorsi e iniziative alla scoperta di parchi, giardini, territorio, flora e fauna. Ogni giorno e fino a domenica 7 aprile, gli stand saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 20. L’inaugurazione è fissata per le 11.30 di venerdì 5 aprile con il saluto da parte del presidente della Fiera Luciano Snidar, delle autorità e dei partner che sostengono la manifestazione: Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste Gorizia, Comune di Gorizia e lo sponsor tecnico Pulitecnica Friulana.

Manca veramente poco quindi allo schiudersi di Pollice Verde e al suo ricco programma di eventi. Per conoscere tutti gli appuntamenti www.udinegoriziafiere.it

Ne anticipiamo alcuni. Sabato 6 aprile ‘Il tuo orto: consigli pratici e suggerimenti’, alle 11, a cura di Garden Center Anna. ‘Sciami e siepi, noi per le api’: perché realizzare delle siepi in pianura fa molto bene alle api ed a tutti noi? Un esempio di forestazione agricola dedicata all'attività degli insetti pronubi; alle 16 a cura dell’Associazione Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale e Solidale. ‘Vieni a fare il tuo bonsai’, workshop - su prenotazione; a ogni partecipante sarà lasciata in omaggio la pianta lavorata; alle 17 a cura del Bonsai Club Gorizia.

Domenica 7 aprile ‘I colori della natura’, dimostrazione sulla tintura naturale. Posti limitati e solo su prenotazione; la tintura naturale dei tessuti fa parte di una tradizione molto antica, è una vera e propria arte diffusa in tutto il mondo da secoli: vale la pena riscoprirla. Appuntamento alle 11 a cura dell’Associazione Culturale Noi Dell’Arte. ‘Il bonsai in pillole’, seminario dimostrativo, alle 15 a cura del Laboratorio D’Arte Bonsai di Staranzano.