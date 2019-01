Elio Varutti terrà venerdì 25 gennaio alle ore 17:00 a Udine presso Palazzo Morpurgo, via Savorgnana 12, una conversazione dal titolo “Ebrei di Fiume in transito a Udine per Auschwitz”.



Si parlerà delle molte persone di buona volontà che cercarono di dare sostegno ai deportati nei vagoni merci tedeschi che, diretti in Germania, sostavano a Udine. Alcuni davano acqua e un po’ di cibo ai prigionieri, altri raccoglievano i foglietti di carta con i loro dati da inviare ai parenti.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata della memoria 2019 e si inquadra nell’ambito della mostra “Aurelio e Melania Mistruzzi Giusti tra le Nazioni”, curata dal Civici Musei del Comune di Udine e allestita alla Galleria del Progetto di Palazzo Morpurgo, visitabile a ingresso libero con i seguenti orari venerdì 14:30/17:30, sabato e domenica 10:00/13:00 e 14:30/17:30.



Lo storico Elio Varutti, laureato in Sociologia a Trento, si è a lungo occupato della materia, ha partecipato a Vicino/Lontano 2018 e ha pubblicato il libro “Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia esuli in Friuli 1943-1960”. È autore in un blog (eliovarutti.blogspot.com) che diffonde informazioni e notizie sulla Regione, con una sezione dedicata a Shoah, ebrei di Fiume salvatisi in Friuli e il ruolo dei Mistruzzi.



Al termine dell’incontro si terrà una visita guidata alla mostra.