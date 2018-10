Il tema dell'efficienza energetica è da tempo al centro dell'attenzione delle imprese, perchè il costo dell'energia, in particolare per determinate realtà, è una voce che incide in maniera importante sul bilancio di un'industria. Questo porta le aziende ad investire risorse in interventi specifici di efficienza energetica che peraltro con il decreto pubblicato nel luglio scorso beneficiano di certificati bianchi che possono rendere l’investimento molto interessante.



Per l’individuazione degli interventi che meglio si adattano al contesto produttivo, l’esperienza mostra come le competenze, la disponibilità delle informazioni e gli incentivi economici siano fondamentali per realizzare iniziative di efficienza energetica.



In questo contesto, Confindustria Friuli Venezia Giulia, il Consorzio Energia Confindustria, il Consorzio Friuli Energia e Pordenone Energia, in collaborazione con Confindustria, ENEA, ESPA – Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione, AcegasApsAmga ed il Gruppo Hera, organizzano il seminario

EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA

Superare le barriere che ostacolano gli investimenti per creare valore condiviso sul territorio

L'appuntamento, in programma lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 14.30 nella sede di Confindustria Udine, Palazzo Torriani, via Torriani 2 a Udine promuove un approfondimento, rivolto a imprenditori e Energy Manager, società di servizi energetici e fornitori di tecnologie, tecnici di settore, per un aggiornamento sugli ultimi sviluppi normativi in tema di Certificati bianchi, introdotti con il D.M. 10 maggio 2018, che ha previsto modifiche alle linee guida pre-esistenti.



All'evento, dopo i saluti introduttivi di Cristian VIDA – Vice Presidente vicario di Confindustria Udine, Pietro FONTANINI- Sindaco del Comune di Udine, Fabio SCOCCIMARRO - Assessore Regionale all’Ambiente, Marco BRUSESCHI - Presidente Consorzio Friuli Energia, interverranno: Elena BRUNI – Area politiche per lo sviluppo, energia e ambiente di Confindustria, Silvia FERRARI - Agenzia Nazionale Efficienza Energetica – ENEA, Sebastiano CACCIAGUERRA - Direzione centrale ambiente ed energia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Roberto GASPARETTO – Direttore Generale AcegasApsAmga, Claudio PALMIERI e Claudia VIGNUDELLI – Gruppo Hera. Conclude l'intervento di Alessio LILLI - Presidente Consorzio Energia Confindustria



L'incontro rientra nelle iniziative portate avanti da Confindustria Friuli Venezia Giulia e dai suoi Consorzi Energia presenti sul territorio per promuovere presso i propri associati attività e progetti per l'efficientamento energetico. L'attuazione di buone pratiche di efficienza energetica, infatti, non è ancora diffusa quanto potrebbe, perché talvolta frenata dal timore circa costi non sempre chiari, incertezze sui risultati finali, complessità realizzative e dubbi sul contesto legislativo. L'adozione di tali interventi permetterebbe alle imprese di ridurre i propri costi di produzione e di beneficiare anche di incentivi potenziali, oltre che risultare fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia.



L'evento è aperto al pubblico sino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

Per partecipare è consigliata l'iscrizione online sul sito: www.confindustria.ud.it/schede/scheda/10596