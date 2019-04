Eleonora Moretuzzo è Miss Latisana

Eleonora Moretuzzo, di Azzano Decimo, si è aggiudicata, conquistando i voti della giuria e gli applausi del pubblico, il titolo di Miss Latisana alla prima selezione di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia svoltasi nella città della bassa friulana in occasione della Festa di Primavera.

Eleonora, 23 anni che lavora nel settore del marketing online e ha la passione del canto, della recitazione e della lettura ha dichiarato, al termine della selezione, di aver partecipato a Miss Italia in quanto per lei rappresenta un trampolino di lancio e il modo più pulito e corretto per poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Con Eleonora sono state anche premiate: al secondo posto, Giada Masatto, vent’anni di Ronchis, studentessa di danza classica, contemporanea e recitazione; terza classificata Gioia Helen Rossi, diciotto anni di Strà (Venezia) studentessa; al quarto posto, Nicole Buttafuoco, diciottenne parrucchiera di Belluno; quinta classificata, Manuela Pischiutta, ventiduenne geometra di San Daniele del Friuli.

Lo spettacolo, coordinato da Paola Rizzotti e presentato da Michele Cupitò, ha visto protagoniste le concorrenti di varie sfilate intervallate da esibizioni musicali dal vivo del maestro Gianni Favro (in arte “Gianni Sax Live”). Ospiti della selezione, Elisa Stante di Trieste Miss Friuli Venezia Giulia 2018 e Alessia Giacomini di Gorizia, Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2018.

Eleonora e Giada sono ammesse alle finali di Miss Italia in Regione e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia in programma nel mese di agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. La prossima selezione si terrà venerdì 26 aprile a Tavagnacco in occasione della Festa degli Asparagi.

A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agenzia modashow.it esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia.