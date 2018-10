Emergenza maltempo: Carnia in ginocchio. Oggi si puliscono le strade dal fango e alberi. A Pordenone situazione verso la normalità

Si sta via via normalizzando la situazione in Friuli, dopo la violenta ondata di maltempo che ha flagellato la Carnia e il Pordenonese. E oggi è anche il tempo dei primi bilanci e della conta dei danni. Dai Comuni devastati dalle piogge arrivano buone notizie, seppur la situazione rimane ancora molto critica. Basti pensare che sono circa 12mila le utenze elettriche disattivate e che in molti Comuni isolati sono stati inviati dei gruppi elettrogeni per garantire alla comunità un minimo di autonomia. Nella notte si sono registrati ancora numerosi black out e i generatori alimenteranno anche le farmacie dei comuni di Villa Santina, Treppo Carnico e Forni Avoltri, ma anche le Case di Riposo di Villa Santina e Rigolato.

Nella notte sono state evacuate altre sette persone nelle zone più colpite.

Sino alle 23:55 di oggi permane pertanto lo stato di allerta arancio nella zona Fvg a (bacino del Livenza) e giallo nelle zone Fvg b e c (bacino montano del taglia mento e pianura udinese).



In autostrada A23 danneggiato un traliccio

Nella notte è stata chiusa l’autostrada A23 nel tratto compreso tra Carnia e Pontebba per mettere in sicurezza un traliccio della corrente danneggiato a causa del maltempo. Le operazioni, eseguite in accordo con il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale di Amaro, Enel e i vigili del fuoco, si sono concluse alle 23 di ieri, martedì 30 ottobre. A quell’ora l’autostrada è stata riaperta al transito.



In Carnia

Il gruppo di volontari della Protezione civile di Tolmezzo continua ad operare sul territorio comunale con disboscamenti e supporto attrezzature in diversi comuni della Carnia. Tante le strutture danneggiate, come la Pista di Tolmezzo, devastata dalla tromba d'aria che ha colpito la zona giorni fa. "Per tutti coloro che ci chiedono aggiornamenti sullo stato della pista - si legge sul profilo Facebook della struttura -... Purtroppo dopo il maltempo degli ultimi giorni con una vera e propria tromba d'aria passata in zona la situazione é disastrosa, praticamente semplicissima Da commentare... Basta vedere le foto - concludono sconfortati gli amministratori -, non aggiungiamo altro...".



Cimolais: al via i lavori di pulizia strade dal fango

A Cimolais "c'è qualche raggio di sole ad illuminare il paese - si legge sul profilo Facebook del Comune, che in questi giorni ha aggiornato la popolazione sulla situazione meteo e viabilità -. Proseguono i lavori di pulizia delle strade comunali da fango e detriti. Il municipio grazie al generatore a disposizione del gruppo comunale di protezione civile ha corrente, e linea telefonica fissa, ma è senza Internet, resta presidiato ma solo ed esclusivamente per emergenze (0427 87019)".

Tecnici e volontari al lavoro sul territorio comunale con una squadra messa a disposizione dal servizio forestale regionale sta procedendo alla pulizia e messa in sicurezza di alberi caduti e pericolanti lungo il sentiero che da via Pielli sale alla chiesetta alpina.

Tecnici sempre al lavoro sui guasti linea elettrica, ma i tempi per la riattivazione rimangono incerti.



Presso la sala d'aspetto dell'ambulatorio sanitario di Cimolais, è stata predisposta una ciabatta per i cittadini che hanno bisogno di ricaricare il proprio telefono cellulare (Tim e chi si appoggia ad esso unico operatore che al momento funziona).



Strade riaperte a Pordenone e Prata

Anche a Pordenone città la situazione è in netto miglioramento come dimostra la decisione presa questa mattina di aprire un varco sul ponte di Adamo ed Eva.

Strade riaperte anche a Prata di Pordenone. Si può circolare lungo via Pordenone, dall'altezza del ponte sul rio Sentiron e Pont de Fero.



Aiuti da Fogliano

Su richiesta della Sala Operativa Regionale è stata immediatamente attivata una squadra del Distretto "Carso Isonzo", composta da due volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fogliano Redipuglia e uno del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Ronchi dei Legionari, per supporto logistico alle zone colpite da questa eccezionale ondata di maltempo.

La squadra munita di motopompe da svuotamento, generatore elettrico, torre faro, motoseghe e attrezzature manuali, si è recata a Tolmezzo dove ha provveduto al taglio di alcuni alberi e allo sgombero dei massi che impedivano o rendevano difficoltosa la circolazione dei mezzi di soccorso.

Attivata verso le 10.00, la squadra è rientrata nelle rispettive sedi verso le 20 di martedì 30 ottobre.



Viabilità: ancora molti disagi e strade interrotte

AGGIORNAMENTO FVGS VIABILITA’ REGIONALE E STATALE A GESTIONE REGIONALE:

SS 52 "Carnica": aperta fino a Forni di Sopra; chiusura al km 63 per alberi schiantati sulla sede stradale e apertura Passo Mauria prevista per domani mattina

SR 355 “della Val Degano”: 1^ interruzione a Comeglians (ponte sul Degano al km 13+500 parzialmente crollato; allo studio la possibilità di ripristinare il traffico sul ponte comunale in ferro

quantomeno per traffico leggero e mezzi di soccorso; in fase di studio anche la possibilità di parziale recupero della transitabilità sul ponte regionale per il traffico pesante); 2^ interruzione per alberi su sede stradale in ingresso a Forni Avoltri (loc. Temerat da km 24 a km 25+400); STRADA PERCORRIBILE TRA FORNI AVOLTRI E SAPPADA

SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano”: chiusa da Ravascletto in direzione Sutrio (riapertura con sensi unici alternati prevista entro domani sera); da Comeglians in direzione Prato Carnico: aperta fino al km 24; dal km 24+000 (loc. Solari) chiusa fino al confine bellunese (ma solo bosco e non centri abitati)

SR 251"della Val Cellina": chiusa al km 70+850 loc. Barcis per esondazione torrente Cellina; materiale detritico in carreggiata: da Barcis a Claut e da Cimolais a Erto e Casso transito a senso unico ma con difficoltà

SR 552 "del Passo Rest": chiusa dopo l'abitato di Tramonti di Sopra dal km 23+800 al km 7+200



AGGIORNAMENTO FVGS VIABILITA’ REGIONALE LOCALE:

SR UD 73 “del Lumiei” chiusa loc. Sauris; in corso intervento per la messa in sicurezza delle scarpate e taglio degli alberi

SR UD 1 "della Val d'Arzino" aperta; in corso intervento per la messa in sicurezza

SR UD 72 "di Invillino" aperta; in corso intervento per la messa in sicurezza

SR UD 123 "dello Zoncolan" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 110 "di Pramollo" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 112 "della Val Aupa" aperta lato Pontebba; chiusa lato Moggio Udinese e intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 76 "della Val Raccolana" aperta lato Sella Nevea; chiusa lato Tarvisio e intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 111"di Alzieri" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

SR UD 40 "di Paularo" chiusa per caduta massi

SR UD 23 "della Val d'Incaroio" chiusa con possibilità di transito controllata fino al km 14+000 (centro abitato)

SR UD 24 "della Val Pontaiba" aperta fino al km 7+600; chiusa per caduta alberi fuori dal centro abitato dal km 7+600 al km 9+461

SR PN 1 chiusa in corrispondenza abitato di Vito d'Asio

SR PN 57 “di Campone” chiusa dal km 11+300 al km 16+500

SR PN 60 chiusa al sottopasso ferroviario km 0+000 loc. Fiume Veneto (entrata PN)

SR PN 27 loc. Rauscedo guado chiuso dal km 11+500 al km 13+500

SR PN 51 loc. Cordenons guado chiuso dal km 4+000 al km 5+800

SR PN 49 chiusa al km 4+700 loc. Prata di Pordenone

SR PN 25 "di Tamai" chiusa al km 4+800 loc. Brugnera