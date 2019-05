Entrano nel vivo le Giornate di Sport Cultura e Solidarietà

Settimana ricca di appuntamenti sportivi, artistici e musicali per gli studenti dell'Ic di Tavagnacco e persone con disabilità, protagonisti della 23esima edizione delle “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà”, la kermesse promossa dalla Nuova Atletica Tavagnacco in collaborazione con l'amministrazione, l'istituto comprensivo e una trentina di associazioni del comune di Tavagnacco.

Il 10 maggio, presso il campo di Feletto, gli alunni della scuola primaria e persone con disabilità scenderanno assieme in pista in occasione dell'evento sportivo loro dedicato. Gli studenti saranno protagonisti del Giocatletica e si cimenteranno nel percorso, nel salto in lungo, nella velocità, nel lancio del vortex e nella resistenza. Ognuno di loro sarà chiamato a dare il meglio in ambito sportivo, ma anche a dimostrare spirito d'integrazione dato che in contemporanea scenderanno in campo anche gli atleti paralimpici. Infatti, nell'arco della mattinata, i portacolori della Comunità del Melograno, Oltre lo Sport, Schultz e Progetto AutismoFvg si confronteranno nell'ambito del meeting regionale di atletica leggera Special Olympics.

L'intento degli organizzatori è quello di promuovere attraverso lo sport, veicolo diretto, capace di abbattere le barriere, l'integrazione e la reciproca conoscenza tra persone svantaggiate e giovani, categorie alle quali da sempre viene riservato un occhio di riguardo.

Il 9 maggio, gli alunni della 4A della scuola primaria di Feletto porteranno in scena lo spettacolo “La Gabbianella e il Gatto” sul palco del Teatro Bon. Nella stessa sede, il 10 maggio, alle ore 18, con l'esibizione degli alunni delle classi ad indirizzo musicale, verrà aperta la “Settimana dell'Arte”, composta da una variegata serie di appuntamenti in programma. Presso Villa Tinin e le vetrine delle realtà commerciali del territorio (11 – 16 maggio) verranno esposti lavori a carattere multidisciplinare degli studenti di ogni ordine e grado sul tema dell'aria; dal 13 al 15 maggio le “Giornate della musica” con lezioni-concerto tenute dai promettenti allievi di Musica da Camera della Fondazione Bon, una vera e propria Città dell’Arte e della Musica che da oltre un secolo si impegna nella diffusione della cultura.

Gli incontri si inseriscono all'interno della kermesse che, nei mesi di maggio e giugno, coinvolgerà la comunità nei diciotto appuntamenti culturali, sportivi e musicali realizzati con il patrocinio del Comitato Sport Cultura Solidarietà, Special Olympics Italia – Team Fvg e della Nuova Atletica dal Friuli.

Un sentito ringraziamento per il loro contribuito alle Istituzioni e a Agenzia D'Amico - Cattolica Assicurazioni, Amga Energia & Servizi, Arteni, Arkimede Consulting, Art.Co Servizi, Bar Al Cavallino, Confindustria Udine, Farmacia Comuzzi, Farmaderbe, Crédit Agricole Friuladria, Friul Service, Gelato Sì, I.F.A.P., Immobiliare Friulana Nord, La Bombonera, Litografia Ponte, Megavision, Moroso, Motorcar Service, Natur House, Osteria Alle Rondini, Pneusmarket, Radio Spazio 103, SSM e Stop&Go.