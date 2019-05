Erica Giacomel è Miss Miluna Pordenone

Bellezza ed eleganza, questi gli ingredienti dello spettacolo ospitato ieri sera dalla Concessionaria Sina di Pordenone per l’elezione di Miss Miluna-Pordenone valida per Miss Italia. Il primo titolo in palio se lo è aggiudicato Erica Giacomel, 27 anni, pallavolista professionista studentessa in scienze alimentari, di San Donà di Piave che abita a Zoppola in quanto gioca nel Volley Pordenone, squadra che milita in serie B1.

Con Erica, sono state anche premiate: Sara Pandin, 18enne di San Daniele del Friuli, studentessa al liceo scientifico seconda classificata che si è aggiudicata il titolo di Miss Rocchetta Bellezza; terza classificata Giulia D’Orlando, 21enne di Tolmezzo, studentessa in economia aziendale; al quarto posto Alessia Maugeri, 22 anni di Udine, studentessa di architettura; quinta classificata Roxana Polino, pordenonese di 22 anni, studentessa in sociologia; al sesto posto Giorgia Da Canal 20 anni di Borgovalbelluna-Mel, studentessa all’istituto scientifico sportivo.

Ventuno le concorrenti che hanno sfilato in abito, body e gioielli Miluna per il numeroso pubblico presente all’appuntamento, organizzato dalla famiglia Sina, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, esclusivista regionale del concorso. Ospite della serata Rachele Bruno di Fagagna, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2018; molto applauditi, anche, gli interventi musicali del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

Le prime tre classificate, Erica, Sara e Giulia sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.