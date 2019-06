Esame di maturità per 520.263 studenti. In Fvg sono 9.200

Al via mercoledì 19 giugno, con la prova di Italiano, gli Esami di Maturità per oltre 500.000 studenti. Appuntamento alle 8.30 con l’apertura del plico telematico.



Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. In Friuli Venezia Giulia sono, invece, 9.200 i ragazzi che affronteranno l'esame. Secondo le prime rilevazioni del MIUR, il tasso di ammissione all’Esame è del 96,3%, dato che in Fvg si alza al 96,4 per cento.



“La Maturità - dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti - è uno dei primi traguardi importanti della propria vita. Siamo ai nastri di partenza, adesso. Ai ragazzi dico di non avere paura. Di mantenere lucidità. Di impegnarsi e dare il massimo. Ma soprattutto di godersi il momento. Preparatevi con serenità: l’Esame di Stato è un’occasione per esprimere se stessi e quanto si è appreso nel corso di studi”.



La seconda prova è in calendario giovedì 20 giugno, sempre dalle ore 8.30.



Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame.