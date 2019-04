Esperienze all’estero dedicate a giovani

L’associazione GAP Tricesimo, in collaborazione con il Comune di Tricesimo, organizza una serata di orientamento sulle offerte di mobilità europea per i giovani. L’evento si terrà questo venerdì 12 aprile, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Tricesimo.



Tutti i giovani possono lavorare, studiare o anche solo diventare volontari dentro e fuori dall'Unione Europea, partecipando ad un'esperienza finanziata dalla Commissione Europea, completamente gratuita, alla portata di tutti. Diversi sono i programmi per migliorare le proprie competenze linguistiche, entrare in contatto con nuove culture, creare nuove opportunità per il proprio futuro lavorativo: la serata fornirà ai partecipanti una panoramica sui principali strumenti, in particolare sui Erasmus+ e Corpi Europei di Solidarietà.



La serata costituirà anche l’occasione per presentare i risultati raggiunti attraverso il progetto e raccontare la Study Visit realizzata a Bruxelles dal 4 al 6 Aprile. In particolare, quest’ultima azione ha visto il coinvolgimento di ben 15 giovani tra i 18 e i 35 anni, selezionati nel progetto attraverso contest di progettazione e video-storytelling dedicati a promuovere le storie di successo degli imprenditori under 35 del Friuli Venezia Giulia. La visita, realizzata con il supporto dell’Ufficio di collegamento della Regione FVG a Bruxelles e con il patrocinio di Friuli Innovazione, ha dato ai partecipanti una panoramica sulle principali iniziative destinate al mondo dell’imprenditoria e delle startup a livello europeo, grazie agli interventi di 12 speaker provenienti dalle istituzioni europee.

La study visit ha infine dato la possibilità a tre giovani imprenditori – Consuelo Bravin di CheLumaca!, Aurora Ovan di Breaking Schemes e Filippo Causero di Foxwin – di presentare le proprie iniziative imprenditoriali davanti ad una platea di imprenditori e investitori della rete belga PushnPlug, in una competizione (pitch session), con altrettanti giovani startuppers belgi, realizzata appositamente per questa azione di progetto. Vincitrice della serata è stata Consuelo Bravin di Che Lumaca, azienda di elicicoltura situata a Colloredo di Monte Albano.



L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Action EU – Giovani Imprenditori Europei, destinato a promuovere tra tutti i giovani del territorio (dai 16 ai 35 anni: studenti, lavoratori, NEET) la cultura di fare impresa e le opportunità di studio, lavoro e volontariato finanziate dall’Unione Europea.



Il progetto nasce su iniziativa di associazioni e formatori del territorio, sula premessa che l’educazione all’imprenditorialità è essenziale, non solo per formare l’atteggiamento dei giovani verso il futuro: soprattutto per fornire loro le abilità, la conoscenza e le competenze centrali per i lavori di domani. È finanziato dalla Regione FVG tra i progetti di cittadinanza attiva a favore dei giovani (Art. 18 L.R. 5/2012).



Presentato da GAP Tricesimo con il patrocinio di Camera di Commercio di Udine, Consorzio Friuli Innovazione, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Tricesimo, il progetto sarà realizzato con ProjecTS, Ideo, OIKOS, ISIS Stringher, ISIS Paolino d'Aquileia, e con la collaborazione di Comune di Cividale, UTI del Torre e UTI del Natisone.



L’iniziativa persegue cinque obiettivi, tra loro connessi: trasmettere la cultura di fare impresa; Diffondere le opportunità UE destinate ai giovani cittadini europei; fornire gli strumenti per accedere alle risorse in ambito europeo e internazionale; sviluppare le competenze per presentare la propria idea d’impresa in modo efficace; incoraggiare la creazione di reti territoriali con partner europei.



L’idea progettuale si articola intorno a quattro azioni: percorsi formativi e informativi (incontri di informazione sulla mobilità europea a favore dei giovani, laboratori formativi sulla progettazione europea), video-storytelling dedicati a raccontare le storie di successo di giovani imprenditori del FVG e una study visit a Bruxelles, per avvicinare i giovani ai contesti che si occupa di impresa in ambito europeo.



Action EU è la formazione per gli imprenditori di domani.