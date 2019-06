Riparte anche quest’anno l’ Estate al Museo archeologico di Montereale Valcellina; nei prossimi giorni verrà presentato il calendario delle attività della manifestazione, realizzata dal Comune di Montereale Valcellina anche grazie al contributo della Regione FVG, che come ogni anno propone al pubblico molti eventi e occasioni per una suggestiva estate all’insegna dell’archeologia. “Quest’estate ci sono interessanti novità, affiancate a iniziative ormai diventate classiche” ci racconta Luca Marigliano, responsabile del settore archeologia e storia antica di Eupolis che gestisce il Museo “proiezioni di film in collaborazione con la Rassegna internazionale del film archeologico di Rovereto, in cui si tratterà il tema dell’archeologia in contesti di montagna, escursioni anche in notturna in siti archeologici e naturalistici, laboratori per i più giovani. Verrà inaugurata una mostra dedicata alle opere dell’archeologa Federica Zendron, illustrazioni che ricostruiscono la vita quotidiana nei siti archeologici del nostro territorio. Grande novità sarà l’ Escursione con delitto, un vero e proprio giallo in cui i partecipanti saranno immersi e coinvolti nello svelare il colpevole di un efferato delitto commesso tra i reperti archeologici del Museo”.



Una ricca offerta di momenti di approfondimento, di esplorazione e conoscenza attiva del territorio, di divertimento per tutti. Questa la formula di un piccolo ma molto curato Museo, che coniuga turismo slow, escursioni e cultura. Il Museo archeologico è aperto ogni sabato e ogni domenica dalle 16.30 alle 19.30



Ma non è tutto. Da questa domenica 23 giugno, e per ogni domenica fino a ottobre, coordinate da Eupolis apertura e visite guidate al pubblico anche nel Museo della Centrale idroelettrica A. Pittter di Malnisio, a breve distanza dallo stesso Museo archeologico.



Apertura Museo della Centrale con possibilità di visita autonoma: 10.30-12.30 e 14.00-19.00. Visite guidate Museo della Centrale: alle 16.00 e alle 17.30



Per informazioni: www.eupolis.info.