Euro U21, maxischermo per la finalissima

“Il maxi-schermo posizionato in piazza Libertà dal Comune di Udine proietterà la finale degli Europei di calcio Under 21 tra Germania e Spagna”. Lo annuncia l’Assessore al turismo e grandi eventi del Comune di Udine Maurizio Franz, che, giunti all'atto finale del torneo, specifica le decisioni attuate in relazione a tale servizio messo a disposizione di udinesi, tifosi e turisti: “La scelta di collocare lo schermo in piazza Libertà è derivata dal fatto che si tratta della piazza sita nel centro cittadino in grado di ospitare il numero più elevato di persone”. Franz rivela, quindi, che detta scelta è stata condivisa con Figc e Questura tenendo conto anche degli aspetti legati alla sicurezza.

“All'inizio del torneo abbiamo dovuto prendere in esame la possibilità che Italia o Romania potessero giungere in finale. Purtroppo la nostra nazionale non ce l'ha fatta mentre i romeni sono giunti sino alle semifinali alla vigilia delle quali in un vertice in Questura sono state adottate le ultime decisioni in merito appunto alla finale”.

Dato per assodato che lo stadio Friuli domenica sarà comunque "sold out" per Germania-Spagna, qualora a sfidare la nazionale iberica fosse stata la Romania, Figc e Questura avevano ipotizzato una nutrita presenza di tifosi romeni (quasi 5mila) che non avrebbero trovato spazio allo stadio: “A quel punto - prosegue Franz - come pure qualora ci fosse stata l'Italia, avremmo previsto lo spostamento del maxi-schermo in piazza I Maggio”.

La finale si giocherà, invece, tra tedeschi e spagnoli, così lo schermo rimarrà in piazza Libertà e, come accennato, a differenza delle altre tre precedenti partite svoltesi allo stadio Friuli nei giorni scorsi, la finale sarà trasmessa sul maxischermo come concordato con la Figc. Nel vertice in Questura è stato inoltre deciso che, per motivi di pubblica sicurezza, per questa partita non ci saranno le sedie sulle quali, durante le altre partite, si sono accomodate numerose persone.

Sabato 29 alle 15 sarà possibile assistere anche alla partita della nazionale femminile italiana contro l'Olanda.