Eventi per rivitalizzare via Aquileia a Udine

Due eventi nel mese di luglio (il 18 e il 31) per dimostrare la vivacità di via Aquileia anche in tempi di cantiere. Il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan ha visitato questa mattina assieme al vicesindaco Loris Michelini alcune aziende della via.

"Un’occasione importante per trasmettere alle imprese, in oggettiva difficoltà in questa fase, l’attenzione dell’associazione e dell’amministrazione – commenta Pavan –. Dal vicesindaco abbiamo avuto la massima rassicurazione sulla disponibilità del Comune a ridurre le situazioni di disagio e a prendere in esame al più presto, d’intesa tra gli assessorati coinvolti, la nostra richiesta di intervenire con agevolazioni sulla Tari. Attendiamo anche urgentemente l’annunciato numero verde per le informazioni alle aziende".

Confcommercio Udine da parte sua, oltre ad aiutare commercianti e pubblici esercenti nelle procedure organizzative del doppio evento, con l’auspicabile coinvolgimento anche dei residenti, "per testimoniare ulteriormente la qualità e la vitalità di via Aquileia, che certo non può essere rivitalizzata da una banale operazione sconti", ha pure predisposto un banner informativo che consentirà maggiore trasparenza sulle zone aperte e chiuse in corso lavori. Non appena ricevuta l’autorizzazione dal Comune, il banner sarà installato sulla via.