Facilitare lo scambio scuola-lavoro

Aica Triveneto, associazione italiana dedicata allo sviluppo delle conoscenze, della formazione e della cultura digitale, e Anpal, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, hanno siglato un protocollo di intesa che ha l’obiettivo di semplificare il funzionamento dei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento in Friuli Venezia Giulia. L’accordo permetterà agli studenti della regione di ottenere competenze spendibili nel mercato del lavoro facilitando la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.

La collaborazione con Aica si inserisce nel “Piano strategico triennale” sviluppato da Anpal volto a sostenere e a potenziare le attività di Alternanza scuola lavoro degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. In particolare, il Piano prevede un modello innovativo che introduce in collaborazione con Miur, la figura del tutor nelle scuole. Insieme Aica Triveneto e Anpal lavoreranno su diversi fronti: la qualificazione dei percorsi per le competenze trasversali, la realizzazione di esperienze di orientamento rivolte agli studenti e la sperimentazione sul territorio di nuovi approcci sull’alternanza scuola lavoro.

Attraverso il nuovo protocollo, Aica Triveneto s'impegna a diffondere tra i dirigenti scolastici delle 16 scuole coinvolte l’importanza delle competenze informatiche certificate per la scuola e il mondo del lavoro e la possibilità di diventare gratuitamente “test center” accreditato, nonché a individuare un referente per ogni realtà scolastica che decide di intraprendere questo percorso. Aica, infatti, in qualità di ente garante per l’Italia, offre la certificazione delle competenze informatiche europee ECDL/ICDL (International Certification of Digital Literacy), e-Citizen, e-CFplus (European Certification of Informatics Professionals/e-Competence Framework plus) e e4job.

La sezione del Triveneto di Aica consentirà ad Anpal di snellire i rapporti tra gli istituti e le realtà innovative del territorio, per individuare le professioni emergenti e le competenze più richieste in ambito digitale, e di organizzare workshop e interventi con docenti e studenti per parlare sia dell’informatica nel mondo del lavoro, sia dell’uso consapevole delle tecnologie digitali. ANPAL invece costruirà relazioni durature con le scuole del territorio per avviare nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro, la collaborazione con i tutor scolastici e aziendali e la promozione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro per la diffusione di percorsi di qualità.

"Con questo accordo – afferma il Presidente di Aica, Giovanni Adorni – vogliamo mettere in piena luce l’importanza strategica ricoperta dall’alternanza scuola-lavoro poiché si tratta di un momento di particolare rilievo per i giovani, sul piano formativo, educativo e di preparazione al lavoro. L'intento è quello di assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche con riferimento alle competenze trasversali (soft skills) rafforzando il sistema di relazioni tra le scuole ed il sistema produttivo provinciale, anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze imprenditoriali. Inoltre, ospitare i ragazzi delle scuole nella propria realtà aziendale rappresenta un’esperienza positiva anche per l’imprenditoria. In questo modo aziende nazionali e internazionali avviano un investimento a lungo termine sul possibile capitale umano di domani".