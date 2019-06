Federcaccia Fvg al rinnovo cariche

Assemblea di rinnovo cariche per Federcaccia del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è in programma domenica 23 giugno (alle 11.30 in seconda convocazione) al ristorante Belvedere di Tricesimo, occasione anche per il pranzo sociale. Il nuovo consiglio regionale durerà in carica cinque anni e avrà una formula fortemente innovativa. Sarà, infatti, ampliato, rispetto all'uscente, con l’inserimento di un rappresentante per ciascuno dei 15 Distretti venatori del Fvg. Alla votazione sono chiamati tutti i presidenti delle circa 200 sezioni comunali di Federcaccia regionale.

Vista la proposta di variazione statutarie sarà presente un notaio. E, data l’importanza del passaggio, arriverà a Tricesimo anche il neo eletto presidente nazionale Massimo Buconi. Nel corso dell’incontro sono previsti alcuni riconoscimenti. Il primo alla memoria di Alido Pertoldi, già presidente regionale di Federcaccia e dell'Organo Gestore Riserve Fvg, prematuramente scomparso nel 1995.

Quindi a Renato Monestier, presidente comunale e direttore della Riserva di San Vito al Tagliamento, da oltre 50 anni impegnato nel sodalizio Fidc, e alla sezione comunale di Gemona, presieduta da Daniele Contessi, che nell'ultimo quinquennio ha contribuito a elevare immagine e considerazione del mondo venatorio.