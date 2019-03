Festa a Palmanova per i cento anni del Consorzio Agrario

Cent’anni di attività celebrati con una lunga serie di iniziative dedicate a soci e pubblico. Così il Consorzio agrario del Friuli Venezia Giulia sta festeggiando il suo primo secolo di vita, traguardo che si prepara a tagliare proprio questo fine settimana: l’atto costitutivo della “federazione delle cooperative agricole friulane” data infatti 31 marzo 1919.

Dopo gli open day d’inizio marzo, stavolta tocca è l’articolato sistema dei Market verde a farsi palcoscenico della festa: l’appuntamento è per sabato 30 marzo al nuovo punto vendita di Palmanova, uno dei 14 market distribuiti capillarmente sul territorio provinciale.

Tra gli investimenti messi in campo dalla grande cooperativa di Basiliano - prima azienda dell’agricoltura Fvg con i suoi 2.500 soci, oltre 130 milioni di fatturato e 230 dipendenti - c’è infatti anche il restyling di una delle sue “vetrine” storiche, punto di riferimento per imprese e privati che qui possono trovare, anche grazie alla professionalità dei 4 dipendenti, risposta a ogni esigenza legata a giardinaggio, hobbistica, pet e agricoltura.

A quest’ultima in particolare e ai suoi mezzi e attrezzature è dedicato uno spazio espositivo esterno di 500 metri quadrati che si aggiunge ai 200 del negozio. Con il presidente del Consorzio agrario Fvg, Dario Ermacora, taglieranno il nastro l’assessore regionale alle risorse agricole, Stefano Zannier, e il sindaco di Palmanova, Francesco Martines.

L’appuntamento è per le 11 di sabato mattina, in via Mazzini 18, ed è aperto al pubblico che oltre a scoprire i nuovi spazi del market verde potrà degustare nell’occasione formaggi e gelato prodotti dalla latteria di Venzone e una selezione di vini prodotti dalla cantina di San Giorgio, realtà che il consorzio agrario ha contribuito in modo determinante a risollevare.