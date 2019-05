Festa degli Aquiloni a Gemona il 2 giugno

Dopo la tradizionale processione e la messa dell’Ascensione in Sant’Agnese, il pomeriggio del 2 giugno a Sella Sant’Agnese sarà dedicato, dalle 14, a giochi per bambini e ragazzi organizzati dal gruppo Scout Agesci Gemona e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Si svolgerà un laboratorio di danza creativa con un’insegnante qualificata in danza terapia.

Nel corso della giornata il gruppo Agesci allestirà come ogni anno la colorata ‘Bottega degli aquiloni’ per i più piccoli.

Laboratori di disegno e prove a ispirazione montessoriana saranno invece a cura dell’Associazione ‘Un grillo in testa –Montessori’.

Non mancheranno banchetti e chioschi con primi, secondi e dessert.

La Banda musicale ‘Città di Gemona’ si occuperà dell’intrattenimento musicale.

I volontari della Squadra Comunale di Protezione Civile, inoltre, saranno disponibili ad accompagnare con i propri mezzi le persone impossibilitate a raggiungere la Sella a piedi.