Festa del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Pietro al Natisone

In una splendida giornata di sole si è svolta martedì 4 giugno scorso, nei locali della Casa dello Studente, la festa finale del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Pietro al Natisone alla quale hanno partecipato le classi 4° e 5° delle scuole primarie e tutti gli alunni delle Scuola Secondarie di Primo Grado degli Istituti Comprensivi di San Pietro al Natisone, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri e l' Istituto Comprensivo Bilingue - Dvojezična šola Paolo Petricig.

Erano presenti anche alcuni Assessori e Consiglieri della nuova Amministrazione Comunale.

I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, sono stati suddivisi in squadre miste per età e divisi in stanze diverse, una specie di "Escape Rooms" in un contesto volutamente "abbandonato e trascurato", per spronarli a mettere in pratica le loro abilità di logica e intuito per risolvere una serie di enigmi che avrebbero permesso loro di giungere alla soluzione finale ed uscire dalla stanza assieme ai loro insegnanti.

L'esperimento è pienamente riuscito e tutte le squadre sono riuscite a decifrare gli indovinelli, in un gioco di squadra che ha visto vincere il senso del gruppo, della collaborazione per obiettivi comuni e la solidarietà.