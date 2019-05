Per la Festa delle erbe e del benessere – organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Aboca e Pro Loco - domenica 19 maggio le piazze e le vie di Tramonti di Sopra, borgo montano incastonato nel verde - si tingono dei colori e profumi dei tanti fiori ed erbe aromatiche che popolano i prati e boschi della Val Tramontina. Per tutta la giornata sono in programma escursioni, laboratori, conferenze, degustazioni di prodotti tipici, sessioni di discipline legate al benessere e l’ormai tradizionale mostra di erbe spontanee a cura di Adriano Bruna, Paolo Siega Vingut e Roberto Mazzoli Chiasais. Ad avviare la mattinata la passeggiata (ritrovo in piazza alle 8.30) alla scoperta delle erbe spontanee con la partecipazione straordinaria del Prof. Livio Poldini, botanico di fama internazionale. Al termine (ore 11 in Sala Polifunzionale) ci si potrà rilassare con un massaggio sonoro di gong.



I laboratori (in Biblioteca Comunale o in sala consiliare) cominceranno alle 10 con la cianotipia (processo antico di stampa per creare un'unica ed irripetibile stampa di erbe su una speciale carta fotosensibile) per poi proseguire alle 10.30 con la presentazione del metodo emozionale Eft, che permette di individuare e trasformare i blocchi che limitano la naturale espressione dei propri talenti. Alle 11 si potrà scegliere tra biodanza (percorso di crescita personale che favorisce l’armonia tra mente, corpo ed emozioni) e la preparazione dello sciroppo di sambuco. Alle 14 in sala consiliare incontro con la dott.ssa Stefania La Badessa (farmacista e specialista in omeopatia) e il dott. Alessandro Targhetta (specialista in Geriatria e Omeopatia, esperto in Omeopatia e in Fitoterapia) sul tema: le piante della salute a portata di mano, ovvero come migliorare la propria alimentazione facendo attenzione al cibo e alle erbe aromatiche. Alle 15.45 nella sala polifunzionale, La Badessa (tra l’altro noto volto televisivo grazie alla Prova del cuoco) parteciperà anche alla presentazione del libro di Alan Wayne Berti “Lenti e felici, come una lumaca” (Aboca), nel quale l’autore, allevatore di lumache, riscopre grazie a questi piccoli animaletti il gusto per la vita e l’amore per la nature.



La lumaca diventa così la chiave per scoprire un nuovo modo, più felice e più autentico di affrontare la vita. A tema anche le proposte culinarie con lo Street Food (degustazioni bioveg dal mondo e locali a base di erbe) e i piatti a base di erbe tipici della tradizione locale a cura della Federazione Italiana Cuochi e dalla Pro Loco Tramonti di Sopra. Presenti stand delle piccole aziende del Consorzio Valli Dolomiti Friulane coi loro prodotti tipici (miele, olii essenziali, estratti, piante officinali, formaggi di capra e pecora). Proposte anche per i bambini: menù e laboratorio creativo. Durante l'intera giornata si potranno inoltre conoscere e provare diverse discipline che aiutano a riportare l'equilibrio al corpo e alla mente, per accarezzare i sensi e sciogliere tensioni (reiki, multiriflessologia facciale vietnamita, massaggi olistici, maori e sportivi, riflessologia plantare, cromoterapia e sistema corpo-specchio).



La manifestazione – organizzata col Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Parco Naturale Dolomiti Friulane, UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, Dolomiti UNESCO, Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, col sostegno di Friulovest Banca è raggiungibile con il Bus del Festival dei Giovani delle Dolomiti (fermate Cimolais, Barcis, Montereale, Maniago, Meduno, info e prenotazioni: 0427 86369)