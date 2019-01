Festeggiamo il Pig a Udine

Venerdì I febbraio al Punto Incontro Giovani (PIG) si terrà una festa rivolta ai ragazzi, ai giovani e alla popolazione del quartiere Aurora per presentare gli spazi recentemente rinnovati da diversi interventi di ristrutturazione.

La festa inizia alle 16.30 con Live Art Performances: si potranno sperimentare la break dance, un laboratorio di dj-set e insieme ai ragazzi partecipanti si concluderà un grande murales realizzato negli spazi del PIG. I laboratori saranno rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze dai dieci anni in su.

Dalle 17.30 “il PIG si racconta”… alla presenza dell’assessore ai Centri di Aggregazione Giovanile Alessandro Ciani, i ragazzi del quartiere e gli operatori racconteranno cosa è stato, cosa è e cosa sarà il PIG. Dalla viva voce dei giovani si potrà ricordare che cosa esso ha significato in passato e con quali prospettive si propone oggi al territorio.



A seguire la festa sarà allietata da un rinfresco analcolico preparato dagli studenti dell’istituto B. Stringher di Udine.

La festa si terrà presso il Punto Incontro Giovani di Viale Forze Armate 6 ed è aperta anche ai genitori, alle associazioni e alla popolazione del quartiere.



I lavori eseguiti a fine 2018 dal Comune di Udine hanno riguardato l’impianto elettrico, l’installazione dell’impianto di climatizzazione e la tinteggiatura locali con ampliamento del salone principale. Sono stati resi possibili grazie a un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Fondo Intesa per lo sviluppo, integrato da fondi comunali.



Per saperne di più contattare l'indirizzo mail puntoincontrogiovani@gmail.com oppure telefonare allo 0432-582109.

Il Punto Incontro Giovani è aperto dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.30, e il venerdì dalle 19.00 alle 22.00.A