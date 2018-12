Fieste de Vilie con Onde Furlane

Si avvicina il Natale e come di consueto a Radio Onde Furlane si festeggia con una programmazione speciale, in modulazione di frequenza (90 Mhz per la maggior parte del Friuli e 90.2 Mhz in Carnia) e su internet, all'indirizzo www.ondefurlane.eu, in diretta Facebook (www.facebook.com/radioondefurlane/) e tramite l'apposita App che ne permette l'ascolto con tutti i dispositivi mobili.

Ritorna anche quest'anno la Fieste de Vilie della radio libare dai furlans, classico appuntamento del 24 dicembre, quando la sede dell'emittente apre le porte al suo pubblico per saluti, auguri e brindisi in diretta. A partire dalle 9.30 sarà il direttore dell'emittente, Mauro Missana, a inaugurare e poi condurre la lunga ed intensa mattinata in cui si alterneranno gli interventi di collaboratori e ospiti e la musica dal vivo. Per almeno tre ore le voci della radio libare dai furlans e la sua 'int' si incontreranno negli studi di Via Volturno 29, nell'etere e nella rete.

Sarà l'occasione per ascoltare in diretta i protagonisti del progetto Sveiti Tour, i musicisti emergenti che nei mesi scorsi hanno iniziato a produrre musica originale in lingua friulana, proponendo il loro repertorio anche in occasione dei tre concerti del festival Suns Europe che si sono tenuti lo scorso 30 novembre a Orsaria, Cormons e Lestizza, in cui hanno condiviso il palco con gli artisti della sezione musicale della rassegna europea. Ci sarà pertanto spazio per la canzone d'autore obliqua di ConFusione, duo composto da Margherita Cogoi e Marta Savorgnan, per il rapper 'pesarin' River e per Milena Galasso, che accompagna la sua voce alla chitarra di Loris Venier e alla strumentazione elettronica di Marco Toppano.

Alla festa si può partecipare sia ascoltando sia presentandosi direttamente nella sede di Onde Furlane, con 'alc di bon di bevi o di mangjâ', come recita il tam tam che già da qualche giorno si diffonde tra radio e reti sociali.

I festeggiamenti continuano nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, all'insegna dell'hip hop made in Friûl e non solo. Gabriellina chiamerà a raccolta in via Volturno mc’s, djs, producers, writers e b-boys della vecchia e della nuova scuola, nell'ambito della sesta edizione di GabiTerapia OneLove: tre ore di ritmi e di rime “live” con diversi ospiti che da queste parti praticano le quattro discipline della cultura hip hop, a partire da Dee Jay Park. Il terzo tempo della Fieste de Vilie è previsto dalle 20 alle 24 con la conduzione di Piotre, Checo Tam aka Francis, Adrianus e ospiti a sorpresa. Quello della Fieste de Vilie è un momento particolare di festa e confronto tra l'emittente, il suo pubblico e tutto quel mondo di cultura, socialità e volontariato per il quale la radio è un punto di riferimento tutto l’anno.

"Questa multiforme 'Fieste de Vilie' – spiega Missana – è ormai diventata un classico della programmazione della nostra emittente. Questa tradizione dei festeggiamenti in diretta è un segno tangibile della vitalità della radio, della partecipazione dei nostri collaboratori e del legame con il territorio al quale diamo voce quotidianamente".

"Si chiude un altro anno di lavoro intenso e di soddisfazioni per la radio e per le altre attività della nostra cooperativa", aggiunge Carli Pup, presidente di Informazione Friulana che dell'emittente è la società editrice. Un altro anno nel quale Onde Furlane ha continuato a svolgere "quotidianamente - come ricorda Pup - una funzione di servizio pubblico per tutta la comunità friulana, unendo l'informazione, l’intrattenimento, le lingue del Friuli e del mondo e il microfono aperto per raccontare l’attualità con curiosità e senza pregiudizi".