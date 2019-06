Finale di Euro U21, vietati gli alcolici

In occasione della finale dei Campionati Europei di calcio Under 21, domenica 30 giugno, nelle piazze dove sono stati installati i maxischermi e dove sarà svolto lo spettacolo pirotecnico, ovvero in piazza della Libertà, in piazza Venerio e in piazza Primo Maggio, il Comune di Udine vieta la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche con gradazione superiore a 5°.

La somministrazione e la vendita di alimenti e bevande potrà essere effettuata esclusivamente in contenitori (piatti, bicchieri, etc.) usa e getta; è vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipo in lattina o in bottiglia anche di plastica.