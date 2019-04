Finger Food Festival al Parco del Cormor

Arriva a Udine il Finger Food Festival, il più importante evento italiano di valorizzazione del cibo di strada e delle birre artigianali.

La location sarà il nostro Parco del Cormor, perfetto per ospitare i numerosi stand dalle 18 di venerdì 12 fino alle 23 di domenica 14.

Sarà possibile gustare specialità tipiche regionali provenienti da tutta Italia e non solo.

Saranno presenti con la loro cucina Emilia-Romagna, Marche, Campania, Puglia e Sicilia, ma anche angus argentino, paella spagnola, e molto altro ancora.

Anche gli amanti del dolce non rimarranno delusi.

Tra le birre artigianali di alta qualità, in pole position la LZO brewery di Conegliano, birrificio agricolo che coltiva direttamente le materie prime utilizzate.

L’evento sarà accompagnato dalle selezioni musicali a cura di Estragon Club.