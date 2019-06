Fitness e nordic walking a Lignano

Fitness e nordic walking. L'estate a Lignano Sabbiadoro ha tutte le risposte per chi - anche in vacanza - vuole praticare sport. Che si tratti di sportivi allenati o di persone alle prime armi, ogni giorno le spiagge e i bagni di Lignano Sabbiadoro propongono attività sportive gratuite per tutti. Dallo spinning al water nordic walking, passando per l'aerobica e lo step, tutto è più bello con il rumore delle onde del mare e i piedi nella sabbia!



NORDIC WALKING

Chiamata anche "camminata sportiva", il nordic walking arriva dalla Finlandia e ha conquistato tutti per la facilità di esecuzione e per i grandi benefici psicofisici. Si tratta, a tutti gli effetti, di camminare impugnando bastoni ultraleggeri. Un'attività adatta a chiunque, a qualsiasi livello di allenamento ed età, ma è utile imparare alcuni rudimenti di base per ottimizzarne al massimo i benefici: controllo della postura, utilizzo del piede, funzionalità del bastoncino, lavoro attivo del braccio e adeguamento del passo. A questo proposito a Lignano Sabbiadoro è nata l'Associazione Nordic Walking Lignano.

Quando e dove: tutti i martedì con partenza prevista alle ore 8.30 dal piazzale di Terrazza a Mare e tutti i giovedì con partenza prevista alle ore 8.30 dall'ufficio spiaggia n. 17.



WATER NORDIC WALKING

Rimettersi in forma con una disciplina divertente e adatta a tutti è possibile. Si chiama Water Nordic Walking ed è un nuovo modo di concepire la camminata con i bastoncini, sfruttando la resistenza dell'acqua e in questo modo coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo. Si cammina in acqua e ad ogni passo si applica una forza sui bastoncini, coinvolgendo così anche torace, dorsale, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinale, che nella normale camminata non sono attivi.

Quando e dove: le lezioni di Water Nordic Walking, in collaborazione con Nordic Walking Lignano ASD, sono in programma ogni martedì e giovedì in estate, dal 18 giugno a inizio settembre 2019. Le lezioni con Paolo De Nardo, istruttore federale, si svolgeranno presso l'ufficio spiaggia n. 4 il martedì e dall’ufficio spiaggia n. 17 il giovedì, dalle 10:30 alle 11:30.



STEP

Bruciare calorie, ma anche migliorare la circolazione sanguigna, l'equilibrio e l'armonia dei movimenti. Tutto questo è possibile con lo step, attività aerobica che prende il nome proprio dallo "scalino" protagonista delle lezioni che viene utilizzato per fare esercizi in salita e in discesa seguendo il ritmo della musica.

Alcuni studi realizzati presso la State University di San Diego hanno dimostrato che durante l'esecuzione dei passi sullo step, gli stress biomeccanici esercitati sui piedi sono simili alla pratica di un'attività di marcia condotta a circa 5 Km/h di velocità, mentre i benefici ottenuti dall'allenamento aerobico sono proporzionali all'attività di corsa eseguita a circa 11 Km/h.

Quando e dove: le lezioni di step in spiaggia a Lignano si svolgono presso il Beach Village (ufficio 4), il Family Village (ufficio 10), lo Smile Village (ufficio 17) e il Fun Village (ufficio 4 Bandiera italiana a Pineta) in giornate ed orari del giorno prestabiliti a seconda del calendario delle attività.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti limitatamente al numero di step disponibili. La lezione viene tenuta da animatori esperti in possesso di certificazioni di istruttori di fitness.



AEROBICA

Al ritmo delle canzoni più belle dell'estate, la spiaggia e il mare di Lignano Sabbiadoro diventano lo scenario ideale per praticare aerobica. È divertente, fa bruciare calorie, migliora la salute del cuore, tonifica i muscoli ed è davvero adatta a tutti. Combina esercizi cardio con esercizi di tonificazione, e in 30 minuti di pratica si possono bruciare 200 calorie. La pratica costante aiuta a tonificare il corpo in modo armonioso, soprattutto gambe e glutei.

Quando e dove: lezioni gratuite per tutta l'estate al Beach Village (ufficio spiaggia n° 4), Family Village (ufficio spiaggia n° 10), Smile Village (ufficio spiaggia n° 17) di Lignano Sabbiadoro e Fun Village (ufficio spiaggia n° 4) di Lignano Pineta.



MACUMBA FITNESS

Aerobica e fitness, yoga, body tonic e acquagym, in un mix ad altissimo tasso di divertimento. Il macumba fitness è la lezione di aerobica che fonde passi di fitness ad alto e basso impatto con quelli di danze latine e non, per il raggiungimento di un alto tasso di energia. Soluzione perfetta per chi teme che l'attività fisica possa essere noiosa!

Quando e dove: a Lignano Riviera al Bagno 2 lunedì e venerdì dalle or 17.00 alle 18.00 e al Bagno 4 lunedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00



SPINNING

Tutti in sella, a ritmo di musica! Insieme a un istruttore qualificato le lezioni di spinning sono un toccasana per il benessere, attività bruciagrassi ad alta intensità, adatta a tutti i livelli di allenamento. I benefici del ciclismo si abbinano alla comodità di allenarsi sul mare!

Quando e dove: Beach Village, ufficio spiaggia 4

Tutti i giorni alle 10.30 e alle 16.30.