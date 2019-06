Floreana Nativo: i tarocchi sul tavolo, anche da cucina

Scrittrice appassionata di storia, miti e religioni comparate , l’ormai udinese di adozione Floreana Nativo ha esordito qualche anno fa con un manuale dedicato all’interpretazione dei tarocchi, prima di avviare un’intensa carriera di narratrice, saggista e di sceneggiatrice proprio per quei misteriosi e magici ‘mazzi di carte’. Arricchita da una prefazione di Angelo Floramo, è uscita per TraleRighe Libri la nuova edizione di Leggere i tarocchi. Una comparazione tra i metodi Marsigliese e Waite. Un vero e proprio racconto dei due metodi storici (quello del ‘600 e quello del secolo scorso), con la proposta di alcuni metodi di lettura, che però non si limita ad essere un manuale di arte divinatoria, o un saggio per i seguaci delle due scuole, ma diventa un percorso dell’anima e della storia, grazie alla presenza di 24 poesie dedicate agli Arcani Maggiori.



Quasi contemporaneamente, è uscito (per Panda edizioni) anche il nuovo Tarocchi e cucina, una specie d’incontro tra le due passioni principali dell’autrice, che aveva già pubblicato l’originale raccolta di racconti noir e ricette La cucina del delitto. Lo strano connubio viene realizzato offrendo per ogni figura dei 22 arcani maggiori, con il loro significato esoterico, il racconto che ne illustra il personaggio e la ricetta utilizzata nel racconto. Un incrocio possibile perché i tarocchi non sono solo carte, ma la proiezione di eventi che noi stessi, sia pure inconsciamente, viviamo, proprio come il cibo. Ed è questo particolare aspetto che ha colpito gli organizzatori della settima edizione di CondiMenti, il festival dedicato al cibo e alla letteratura, dal 28 al 30 giugno a Castel Maggiore (Bo), cui è stata invitata anche Floreana Nativo per raccontare la sua opera: un mix insolito e affascinante di magia e ricette.