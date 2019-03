Frecce tricolori, parte da Grado la stagione delle esibizioni

Con l'arrivo della primavera comincia anche la stagione acrobatica delle amate Frecce Tricolori, orgoglio tutto italiano, ma soprattutto friulano, avendo casa - o meglio hangar - all'aeroporto di Rivolto.

La stagione 2019 comincerà con due sorvoli, sabato 13 e mercoledì 17 aprile, rispettivamente a Roma e Pozzuoli, in provincia di Napoli.



La prima esibizione vera e propria in programma è prevista il 5 maggio a Grado che darà il via ufficiale agli Air show della Pan. L'8 maggio la seconda esibizione a Bari, seguita il 15 da un sorvolo a Brescia. Domenica 19 maggio show a Pisa, nuovo sorvolo a Roma il 24, prima di chiudere il mese a Civitanova Marche domenica 26 con il tradizionale show acrobatico.

A giugno si vola nuovamente su Roma, il 2 in occasione della Festa della Repubblica, il 16 passaggio sui cieli di Brindisi e poi domenica 16 show a Ladispoli, il 23 a Punta Marina e domenica 30 prima trasferta all'estero, a Cazaux, in Francia.



Si torna in Italia, a Otranto, domenica 7 luglio, per proseguire il 21 con lo show di Fairford in Inghilterra e il 27 in Lituania, a Siauliai. Domenica 4 agosto tappa in Slovacchia, a Sliac, per poi tornare nel Bel Paese con l'atteso Air Show di Lignano Sabbiadoro, domenica 11, seguito dall'esibizione a Reggio Calabria, il 25 del mese.

Primo settembre si riparte da Rimini per poi volare in Austria, a Zeltweg, sabato 7. Doppio sorvolo domenica 8 settembre a Monza e Lovere per tornare agli Air show il 15 a Lido di Jesolo, seguito sabato 21 da un sorvolo su Matera e chiudere domenica 29 sul Lago di Como.



A ottobre gli ultimi due Air show in programma: sabato 5 a Desenzano e il 12 a Linate. Lunedì 4 novembre l'atteso sorvolo a Roma in occasione delle cerimonie per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si chiude l'anno acrobatico delle Frecce Tricolori lunedì 16 dicembre in Alta Badia con un sorvolo che vale quanto un arrivederci alla stagione 2020!