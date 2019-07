Frecce Tricolori premiate in Inghilterra

Nuovo importante riconoscimento internazionale per la Pattuglia acrobatica nazionale. Le Frecce Tricolori dell’Aeronautica militare italiana, di stanza a Rivolto, ieri hanno vinto il premio RAFCTE Trophy come miglior pattuglia acrobatica straniera al Royal international Air Tattoo di Fairford, in Inghilterra. E’ considerato uno dei più importanti air show d’Europa.

Ancora una volta la pattuglia acrobatica nazionale è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Ai comandi del maggiore Gaetano Farina e del capo formazione, maggiore Stefano Vit, la nostra formazione ha conquistato il premio assegnato ogni anno alla migliore dimostrazione in volo da parte di un team straniero. Il tricolore disegnato in cielo e le spettacolari evoluzioni aeree degli Mb339 hanno conquistato il pubblico, lasciandolo letteralmente senza fiato. Orgoglio friulano e nazionale, le Frecce Tricolori hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere tra le migliori compagini acrobatiche aeree militari del mondo. Grande la soddisfazione di tutto il team, che si è detto onorato del riconoscimento ricevuto.

La stagione 2019 della Pan si è aperta il primo maggio alla base del II stormo di Rivolto. E presto le Frecce torneranno a colorare di verde bianco e rosso i cieli della regione. Dopo le esibizioni del 27 luglio in Lituania e del 4 agosto in Repubblica Slovacca, infatti, saranno protagonisti l’11 agosto dell’air show di Lignano.