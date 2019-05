Free to Choose presenta i risultati finali del progetto europeo

Sarà Nicosia, la Capitale della Repubblica di Cipro, ad ospitare Gender Equal Education: Innovating through Play l’evento conclusivo di Free to Choose, il progetto europeo che ha sviluppato l’omonimo gioco da tavolo quale strumento di orientamento ludico-didattico innovativo per aiutare ragazze e ragazzi 16-29 anni a riconoscere, decodificare e superare gli stereotipi di genere che, sovente, ne possono influenzare le scelte di studio e professionali. L’evento, organizzato da Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) in collaborazione con Commissioner for the Protection of Children’s Rights e Cyprus Pedagogical Institute, costituisce l’atto finale di un percorso partito a febbraio 2017 da Pordenone e che ha coinvolto una decina di organizzazioni di cinque Paesi europei guidate dalla capofila Cooperativa Sociale Itaca all’interno di un partenariato che comprende Regione Friuli Venezia Giulia Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, IRES FVG Impresa Sociale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e poi Mladinski Center Bit e Zavod Nefiks (Slovenia), Opciónate e Universitat de València – UV (Spagna), Apload, Lda. (Portogallo) e Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) (Cipro).



Co-finanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship dell’Unione Europea, il progetto Free to Choose mira a promuovere un cambiamento culturale e comportamentale nei giovani 16-29 anni e negli adulti-chiave coinvolti nelle fasi di transizione e orientamento dalla scuola secondaria all’istruzione superiore o al mercato del lavoro, portando a una diversa visione delle professioni e delle opportunità lavorative. Info e agenda evento qui Gender Equal Education: Innovating through Play. Il 12 giugno dalle 9 alle 16 nella sede di MIGS sempre a Nicosia, si terrà il meeting transnazionale finale del progetto alla presenza di tutte le delegazioni dei partner.



In Europa, come anche in Italia e in Friuli Venezia Giulia, sono ancora poche le ragazze che scelgono studi o professioni a carattere scientifico, tecnologico, di ingegneria o matematica, parimenti si rileva una percentuale molto bassa di ragazzi inseriti nell’area educativa e socioassistenziale. Il progetto Free to Choose parte da qui e si propone di superare gli stereotipi di genere passando all’attuazione delle pari opportunità reali. Tra febbraio e marzo, il gioco da tavolo è stato sperimentato in Friuli Venezia Giulia e Veneto grazie all’ausilio dei game master di Itaca, Regione Fvg e Ires da giovani 16-29 anni in contesti formali e informali all’interno del “Mese della sperimentazione europea del gioco Free to Choose” con tappe a Latisana (Ud), Palmanova (Ud), Cervignano del Friuli (Ud), Muzzana del Turgnano (Ud), Marano Lagunare (Ud), Porpetto (Ud), Carlino (Ud), Torviscosa (Ud), Sagrado (Go), Trieste, Duino (Ts), Arcade (Tv) e Cavallino-Treporti (Ve).