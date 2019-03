Fridays For Future a Cividale e Tolmezzo

Anche le piccole cittadine come Tolmezzo e Cividale del Friuli si uniscono alla grande lotta di Greta Thumberg, la sedicenne che smuove le masse per salvare il pianeta. Oggi nelle piazze delle cittadine friulane si sono riuniti i manifestanti di Fridays For Future per svegliare dal torpore le istituzioni che sembrano non voler rispettare gli accordi di "Parigi 2015" e tanto meno gli aggiornamenti di "Katovice 2018".

L'Onu è stato chiarissimo, abbiamo 12 anni prima di raggiungere "il punto di non ritorno climatico", cioè, prima che la temperatura globale raggiunga la soglia in cui niente potrà più invertire la sua tendenza. La battaglia non sarà facile ma questo è solo l'inizio.