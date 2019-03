Friul in fieste celebra la cultura friulana

Il Comune di Udine, dal 27 marzo al 6 aprile 2019, organizza, con il contributo dell'ARLeF, un programma di iniziative, dal titolo Friûl La nestre Patrie - Fieste de Patrie a Udin, tese a ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano; a far conoscere e approfondire la lingua, la storia e la cultura friulane, rendendo partecipi soprattutto le generazioni più giovani; a diffondere la conoscenza e l’uso dei diversi strumenti linguistico-informatici esistenti a sostegno dell'uso e della diffusione della lingua friulana e a far conoscere la produzione letteraria, musicale e artistica in lingua friulana.



Mercoledì 27 marzo dalle 17.00

Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica “V. Joppi”

FAMEIS

Storie e sorprese: dal friulano al mondo

Attività di animazione della lettura per bambini dai 4 agli 8 anni con Daniela Bianchi nell’ambito di “Ore des storiis” per promuovere un’educazione al plurilinguismo, giocando con le storie in tante lingue.



Mercoledì 3 aprile ore 11.30

Auditorium Scuola Bellavitis –Via XXV Aprile, 1

DJ TUBET LIVE

Original furlan freestyler - Rap reggae e tradizion furlane

Concerto ragionato di Dj Tubet che spazia dalla musica friulana al significato della Fieste de Patrie dal Friûl. Gioco di improvvisazione free-style con i ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado su villotte friulane, sulla storia e cultura friulana con ascolti e interazioni nelle lingue dei confini e non solo.



Mercoledì 3 aprile ore 18.00

Sala Corgnali della Biblioteca Civica "V. Joppi”

TUTTO QUELLO CHE NON HAI MAI OSATO CHIEDERE SUL FRIULI

Persone, avvenimenti, luoghi, tradizioni, curiosità, storia

presentazione del libro di Roberto Meroi, con la partecipazione dell’autore intervistato da Vito Sutto.



Mercoledì 3 aprile ore 18.00

Piazza Libertà (se brutto tempo sotto la Loggia del Lionello)

Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli

I suonatori eseguiranno musiche friulane in tipico costume friulano, frutto di una minuziosa e accurata ricerca filologica che vuole rappresentare l’amore per il Friuli del Corpo Bandistico.



Giovedì 4 aprile ore 20.30 - Visionario Via Asquini, 33

Cine par Furlan

Inaugurazione del un ciclo di proiezioni cinematografiche mensili in lingua friulana con



FACCHIN CENTER

Dopo i successi di Felici ma furlans (premio del pubblico del Roma Web Fest 2014 e Best Ensemble Award del Bilbao Web Fest 2015) e di Tacons (diventato un fenomeno mediatico da oltre 1.000.000 di visualizzazioni grazie all’iconico mestri Luciano Lunazzi) una nuova serie nasce dalla fucina di idee di Alessandro Di Pauli e Tommaso Pecile: Facchin Center. Parodia di un talk show contemporaneo, si sviluppa su tre episodi, ciascuno dedicato ad una tematica scottante non solo della friulanità, ma dell'umanità intera. In diretta dal Facchin Theater la dottoressa Facchin intervisterà esperti e persone comuni, mettendoli alle strette con la sua irrazionalità demenziale.



In collaborazione con il CEC.

Vinars ai 5 di Avrîl – aes 5 sore sere

Palazzo Mantica – Via Manin, 18

La lenghe in rêt, la rêt par furlan

Presentazione del rinnovato sito internet istituzionale della Società Filologica Friulana

Contenuti, cataloghi, nuove sezioni, guida alla consultazione. Si parlerà anche, più in generale, di nuove tecnologie, linguistica applicata, tutela delle minoranze e di altri strumenti informatici.



sabato 6 aprile ore 20.30

Salone del Parlamento della Patria del Friuli nel Castello di Udine

OMAÇ A ZARDINI

Omaggio ad Arturo Zardini, cantore del Friuli nel centocinquantesino anniversario della nascita.

Serata-evento con le più belle musiche dell’autore e interventi storici inediti sulla sua vita.



Coro Arturo Zardini di Pontebba diretto dalla m.a Patrizia Taddio;

Coro Primavera di Udine diretto dal m.o Alessandro Tammelleo;

Elio Varutti – storico;

Carol Hoefken – soprano;

Alessandro Tammelleo – pianoforte:

...e lo straordinario intervento di Giuliano Rui, nipote del noto compositore.



Evento in collaborazione con il Comune di Pontebba e della Società Filologica Friulana