Friuli Innovazione fa scuola in Piemonte e in Lombardia

Perché vendere una caldaia quando si può far pagare per il consumo dell’acqua calda prodotta? Sembra un banale rovesciamento di prospettiva, invece è il cambio di paradigma alla base della servitizzazione, un concetto sulla cui applicazione Friuli Innovazione sta portando la sua esperienza anche in Piemonte e Lombardia in specifici incontri organizzati in questi giorni dai parchi scientifici ComoNext e Bio Industry Park (Ivrea) con le aziende.

Obiettivo: rendere più consapevoli gli imprenditori delle potenzialità legate alla servitization, ovvero la transizione da una strategia centrata sul prodotto ad una centrata sul servizio, uno dei cardini del percorso di trasformazione delle imprese verso Industria 4.0 e tra i principali trend di cambiamento del settore industriale.

A intervenire per Friuli Innovazione il Direttore Fabio Feruglio, Francesca Pozzar e Tommaso Bernardini, rispettivamente Project Manager e Trainer del progetto europeo THINGS+, finanziato dal programma Interreg Central Europe con quasi 2 milioni di Euro per aiutare le PMI manifatturiere dei Paesi dell’Europa Centrale a iniziare un percorso di cambiamento che le aiuti a rimanere competitive.

“La servitizzazione è un servizio basato sulle prestazioni che cambia le relazioni commerciali basate sulla pura vendita ed è trasversalmente applicabile. Non è un percorso obbligato, tuttavia – commenta Fabio Feruglio – è fondamentale che anche le PMI manifatturiere valutino l’applicabilità di questa opportunità che non è solo tecnologia, ma soprattutto ripensamento dell’intero modello di business dell’azienda. Da tempo siamo convinti che l’efficienza produttiva (leggasi Industria 4.0 e iperammortamento) rappresentino solo una parte di ciò che le PMI possono fare per aumentare la loro competitività. Per questo abbiamo ideato (2016) e stiamo realizzando un ambizioso progetto europeo che vuole aiutare le PMI a capire come trasformare i prodotti in servizi a valore aggiunto, sperimentando nuovi modelli di business per essere più competitive sul proprio mercato di riferimento e introducendo nell’offering nuovi servizi per differenziarsi dai concorrenti”.

Ideato e coordinato da Friuli Innovazione, THINGS+ lavora per rivoluzionare gli attuali modelli di business delle PMI dell’Europa centrale puntando su innovazione, servizi specializzati e nuovi mercati. Nel corso del progetto, che durerà fino a maggio 2020, verranno coinvolte oltre 100 imprese per testare nuovi modelli innovativi specificamente studiati per rafforzare la competitività del settore manifatturiero attraverso il potenziamento dei servizi di supporto.

Le imprese che fossero interessate ad essere inserite senza oneri nei percorsi di formazione specialistica organizzati da THINGS+ possono inviare la propria manifestazione di interesse a Friuli Innovazione entro il 15 marzo, compilando la documentazione presente sul sito www.friulinnovazione.it nella sezione BANDI.