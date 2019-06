Friuli Innovazione presenta Ggt Doors

Il progetto Ggt Doors, finanziato nell’ambito del Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, ha sviluppato una porta innovativa in ambito navale e offshore per la tenuta al gas. L’iniziativa si è focalizzata nello studio e utilizzo di nuovi materiali isolanti provenienti da prodotti di scarto e da additivi di origine naturale che hanno dato vita a una porta ecologica altamente performante e innovativa.

Durante l'evento di presentazione, in programma il 18 luglio alle 11 a Friuli Innovazione, i partner Officine Del Bello Mbm Srl, Nanto Protective Coating Srl e Università degli Studi di Trieste, racconteranno il progetto, i risultati ottenuti e le prospettive per la filiera navale.

Saranno ospiti Antonio Massarutto, professore di Economia Applicata presso l’Università degli Studi di Udine ed esperto in Economia Circolare, Roberto Peresson di Mm Srl, azienda specializzata in prodotti in vetroresina per il settore navale, Richard Lamb di Aiken Group LTD, end user scozzese del progetto e uno dei maggiori fornitori al mondo di moduli per navi e piattaforme offshore e Daniele Chirulli del Rina di Trieste. Modera l’evento Simona Regina, giornalista scientifica e conduttrice radio.

Iscrizioni e programma dell'evento su Eventbrite. Per info sull'evento scrivere a questa mail comunicazione@friulinnovazione.it