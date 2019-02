La finanziaria regionale Friulia investe in WebFit, azienda attiva nel settore fitness, specializzata nella realizzazione e gestione di palestre multiservizio low cost. L’intervento consiste in un aumento di capitale di 300 mila euro da parte di Friulia e in un contestuale aumento di capitale di 690 mila euro dei soci privati. L’operazione intende rafforzare lo stato patrimoniale e finanziario di WebFit oltre che supportare il percorso di crescita dell’azienda potenziandone la struttura organizzativa.

La formula scelta è quella del Money & Coaching, una soluzione di investimento dedicata alle PMI caratterizzate da ambiziosi percorsi di crescita e innovazione. Grazie a questo strumento Friulia ha già permesso a numerose realtà territoriali di svilupparsi implementando piani di crescita sostenibili di lungo periodo.

La storia di WebFit inizia nel 2009 quando i fratelli Mauro Junior e Tommaso Salvador decidono di espandere l’attività fondata nel 1983 dal padre Mauro Salvador (la palestra Supermen Fitness and Wellness club di Ronchi dei Legionari) creando insieme a lui il nuovo brand WebFit. Vengono quindi aperte nuove sedi a Udine, Trieste e Mestre. Nel 2011 WebFit acquisisce anche la palestra di Ronchi convertendola al nuovo format. Negli anni successivi l’azienda apre nuove sedi a Trieste, Padova, Vicenza e Milano crescendo fino a raggiungere nel 2017 un fatturato di 3,5 milioni di euro, con una previsione di 3,8 milioni per il 2018. WebFit è attualmente il quinto operatore tra i gestori di palestre in Italia e conta 49 dipendenti e 8 centri fitness attivi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.

Il Business Plan 2019-2022 di WebFit prevede operazioni che mirano alla crescita per linee esterne e ad interventi per il miglioramento delle sedi già controllate. Gli investimenti complessivi ammontano a 2,2 milioni di euro, con ricavi che dovrebbero crescere di 2,3 milioni nei prossimi 3 anni. Previsto inoltre un piano commerciale con interventi strategici di marketing per promuovere i nuovi centri acquisiti.

Sull’esito dell’operazione il Presidente di Friulia Pietro del Fabbro ha commentato: “Siamo lieti di supportare l’attività di WebFit attraverso uno strumento appositamente ideato per le PMI innovative, il Money&Coaching, fornendo strumenti finanziari, supporto manageriale e attività di formazione per accelerare lo sviluppo dell’azienda. Friulia si affaccia su un settore, il fitness, che in Italia vede 5,3 milioni di utenti per un giro d’affari di circa 2,2 miliardi l’anno, investendo in WebFit, quinta realtà per fatturato. L’obiettivo è quello di crescere insieme in un mercato competitivo come quello della conduzione delle palestre, dove l’offerta è molto frammentata e presuppone un investimento continuo per rimanere sempre competitivi”.

Tommaso Salvador e Mauro Junior, co-fondatori e soci di Webfit, hanno sottolineato che: “La partnership tra WebFit e Friulia si inserisce in un più ampio percorso di crescita che ci permetterà di aprire nuove sedi e di diventare uno dei punti di riferimento per il fitness in Italia. WebFit può già contare su strutture d’allenamento all’avanguardia progettate per aree tematiche da un team di esperti del settore fitness e dell’architettura.

Tra i vari servizi offerti spicca il Digital Training, un servizio corsi a ciclo continuo dalle 6 alle 22 erogato tramite proiettori laserled di ultima generazione e supportato da impianti audio di livello cinematografico. WebFit può inoltre contare su una gestione completamente digitalizzata degli abbonamenti grazie a software di proprietà dell’azienda. Con l’intervento di Friulia potremmo incrementare il numero degli iscritti, al momento 21 mila, migliorando il servizio e aumentando contestualmente il tasso di fidelizzazione, che già oggi è uno dei più alti in Italia. Per raggiungere questi risultati WebFit continuerà a distinguersi grazie alle sue formule innovative.