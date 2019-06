From Italy to India, viaggio on the road di Amedeo Lovisoni

Dall’Italia all’India lungo l’antica rotta percorsa dal condottiere macedone Alessandro Magno. È l’avventura on-the-road del friulano Amedeo Lovisoni, che partirà sabato 6 luglio 2019 da Cervignano del Friuli (Udine) diretto verso il subcontinente indiano, dove il 27enne appassionato di storia giungerà il prossimo mese di settembre.



Oltre 20 mila chilometri da “macinare” in tre mesi, ai quali tra settembre e dicembre 2019 si aggiungeranno altri 10 mila chilometri sulle strade indiane. Un lungo viaggio alla scoperta di città ricche di fascino. Dall’Italia passando per i Balcani (Slovenia, Croazia, Serbia), Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, tanti i Paesi attraversati da Lovisoni, che ha studiato Giurisprudenza e attualmente è iscritto alla Facoltà di Storia dell’Università di Venezia.



Il giovane friulano, che compirà 28 anni il prossimo 30 luglio, ha scelto di ripercorrere la “via” di Alessandro Magno a bordo di un veicolo poco convenzionale. Si tratta di un fuoristrada Willys costruito nel 1953, noto come l’antesignano delle moderne Jeep, il classico fuoristrada a lungo utilizzato dall’Esercito statunitense – per operazioni di ricognizione durante la Seconda guerra mondiale e in altri contesti bellici – acquistato nel 2017 e restaurato con l’obiettivo di farne un mezzo abbastanza confortevole e sicuro per lunghi viaggi.



Nuovi progetti. Il viaggio Italia-India di Amedeo Lovisoni è sostenuto da JoinBed, la start-up di turismo esperienziale, già attiva in Italia con una rete di oltre 50 strutture selezionate (info sul sito JoinBed.com, aggiornato ogni settimana con i reportage del viaggiatore friulano, anche sulle pagine Facebook e Instagram @JoinBed).



Nel 2020 il progetto on-the-road di Lovisoni diventerà un’esperienza di viaggio prenotabile tramite JoinBed, un’avventura nata dalla passione del giovane friulano che così diventerà una proposta turistica ad hoc “disegnata” su misura in base alle esigenze dei viaggiatori.