Fvg, regione per vecchi. La dura realtà dei dati demografici

Qualsiasi ragionamento si faccia in merito alla riforma del sistema sanitario regionale, è meglio non dimenticare il dato demografico. Lo dimostra l’andamento delle nascite registrate nei vari punti del Fvg, dato che nel 2012 erano nati 9.907 bimbi, mentre nel 2018 il numero si ferma a quota 8.129, facendo segnare in questi anni un calo costante, con la sola eccezione registrata nel 2016, quando i parti furono 8.951 con 136 bimbi in più rispetto al 2015. Un calo devastante, al quale fa da contraltare il progressivo invecchiamento della popolazione.

Naturale che tutti gli esperti si concentrino sulla necessità di fornire risposte adeguate non solo alla fase acuta delle malattie con gli ospedali, da quelli di rete a quelli di riferimento a seconda della gravità della patologia, ma concentrino l’attenzione sulla fase cronica, collegata a doppio filo proprio all’invecchiamento.

Che le cose vadano male è confermato anche dalla diffusione delle stime dell’Istat: al primo gennaio 2019 l’Italia ha registrato oltre 90mila residenti in meno rispetto al 2018. Le nascite sono state 449mila, ben 128mila in meno rispetto al 2008, mentre i decessi sono stati 636mila, ben 13 mila in meno rispetto al 2017. Mettiamo al mondo meno figli e moriamo di meno, ovvero, stiamo diventando una nazione di vecchi. In Fvg la popolazione di 1.215.500 individui a inizio 2018 e si è ridotta a 1.214.100 a fine anno, perdendo 1.400 individui. Ben poca cosa si direbbe, se non fosse che di questo passo il processo sarà sempre più accelerato.