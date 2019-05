Gemona... A Tutta Bici

Un evento per far conoscere il mondo della bicicletta e presentare i nuovi servizi a disposizione degli appassionati di ciclismo, ideato da Comune di Gemona e Pedale Gemonese, in collaborazione con PromoturismoFvg, Fiab, Fondazione FS e Giro Rosa Iccrea. Il mondo delle due ruote sarà il filo rosso che legherà la manifestazione “A Tutta Bici” in programma il 29 e il 30 giugno a Gemona. La manifestazione punta a diventare un focus annuale di stampo internazionale sulle attività legate alla bicicletta e, per farlo coinvolgerà, tutte le proposte del territorio friulano, fino a rendere la cittadina pedemontana un riferimento per l’intero mondo del cicloturismo in Italia.

“A Tutta Bici non è solo un evento, ma è storia, sostenibilità, sport, territorio e ambiente”, dichiarano gli ideatori. Saranno numerosi gli eventi collaterali organizzati per soddisfare tutte le richieste, dall’agonismo ai percorsi per le famiglie: la gara estrema denominata Ultracycling 3 confini, ma anche bike trial, workshop, spinning, yoga per ciclisti, percorsi dedicati al cicloturismo e incontri con personalità illustri. Una nutrizionista sarà presente per offrire un percorso alimentare adatto a ogni tipo di esigenza sportiva, utilizzando prodotti esclusivamente Slow Food a km0 provenienti dal Friuli.

Per il fine settimana è previsto l’arrivo di numerosi turisti provenienti principalmente da Veneto, Austria, Slovenia e Germania che, tramite le varie proposte, avranno modo di visitare il territorio friulano, portando un notevole vantaggio agli esercenti, che saranno formati anche per fornire indicazioni e servizi adatti ai ciclisti e ai cicloturisti.