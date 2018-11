Poste Italiane comunica che da giovedì 8 a lunedì 26 novembre l’ufficio postale di Gemona del Friuli, in via Caneva 12, resterà chiuso per lavori di ristrutturazione. Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi al vicino ufficio postale di Gemona 1, in via Roma 52 aperto secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.20-19.05 e sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale riaprirà martedì 27 novembre con i consueti orari.